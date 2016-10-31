 İki tartışmalı karar – Fotomaç – 31 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İki tartışmalı karar

    İki tartışmalı karar

    Gecenin tartışma konusu ’un penaltı ve ikinci goldeki kararıydı

    Şükrü Saracoğlu'nda dün akşam oynanan maçı yöneten hakem Fırat Aydınus'un iki kararı tartışma konusu oldu. Fenerbahçe'nin Mehmet Topal'ın yerde kalmasıyla kazandığı penaltıya Karabüksporlu oyuncular uzun süre itirazda bulunurken, ikinci golde de ofsayt tartışması yaşandı. Volkan Şen'in ortasında Skrtel, topu ağlara yollarken, konuk takım oyuncuları pozisyonun ofsayt olduğunu iddia etti.

    CEYHUN KIZARDI!
    Karabük'ün orta alanda görev yapan ismi Ceyhun Gülselam'ın atılması takımına pahalıya patladı. 18'de hakemin penaltı kararına itiraz ettiği için sarı kart gören Ceyhun, 29'da da Lens'e yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan atıldı. 28 yaşındaki futbolcu, takımının gelecek hafta Bursa ile oynayacağı maçta yer almayacak.

    BAŞKAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
    Karabük Başkanı Ferudun Tankut, 'a ateş püskürdü. A Spor'a konuşan Tankut, "Verilen kararları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yanlış kararları verenlerin bugün nasıl uyuyacaklar. Herkes futbolunu oynayıp kazanmalı" dedi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki tartışmalı karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.