İki tartışmalı karar
Gecenin tartışma konusu Fırat Aydınus’un penaltı ve ikinci goldeki kararıydı
Şükrü Saracoğlu'nda dün akşam oynanan maçı yöneten hakem Fırat Aydınus'un iki kararı tartışma konusu oldu. Fenerbahçe'nin Mehmet Topal'ın yerde kalmasıyla kazandığı penaltıya Karabüksporlu oyuncular uzun süre itirazda bulunurken, ikinci golde de ofsayt tartışması yaşandı. Volkan Şen'in ortasında Skrtel, topu ağlara yollarken, konuk takım oyuncuları pozisyonun ofsayt olduğunu iddia etti.
CEYHUN KIZARDI!
Karabük'ün orta alanda görev yapan ismi Ceyhun Gülselam'ın atılması takımına pahalıya patladı. 18'de hakemin penaltı kararına itiraz ettiği için sarı kart gören Ceyhun, 29'da da Lens'e yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan atıldı. 28 yaşındaki futbolcu, takımının gelecek hafta Bursa ile oynayacağı maçta yer almayacak.
BAŞKAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Fırat Aydınus'a ateş püskürdü. A Spor'a konuşan Tankut, "Verilen kararları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yanlış kararları verenlerin bugün nasıl uyuyacaklar. Herkes futbolunu oynayıp kazanmalı" dedi.
CEYHUN KIZARDI!
Karabük'ün orta alanda görev yapan ismi Ceyhun Gülselam'ın atılması takımına pahalıya patladı. 18'de hakemin penaltı kararına itiraz ettiği için sarı kart gören Ceyhun, 29'da da Lens'e yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan atıldı. 28 yaşındaki futbolcu, takımının gelecek hafta Bursa ile oynayacağı maçta yer almayacak.
BAŞKAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Fırat Aydınus'a ateş püskürdü. A Spor'a konuşan Tankut, "Verilen kararları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yanlış kararları verenlerin bugün nasıl uyuyacaklar. Herkes futbolunu oynayıp kazanmalı" dedi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
İki tartışmalı karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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