'F.Bahçe 12 kişi oynadı'
Fenerbahçe - Karabükspor maçının 18. dakikasında Fırat Aydınus'un verdiği penaltı pozisyonunun kahramanlarından Karabüksporlu Skulason, maç sonrası sert açıklamalar yaptı.
Maç sonunda A Spor'a konuşan İzlandalı oyuncu, "Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. F.Bahçe'nin 12. oyuncusu sahaya çıktı ve penaltıyı verdi. Statta herkes gördü zaten. Onun dışında penaltıyla birlikte hemen 3 sarı kartla hakem bizi sindirdi. Hakemin biraz daha futbolcu duygusundan anlaması lazım. Abartmadan olan itirazları anlaması gerekir ama bizi penaltı ve kartlarla birlikte resmen sindirdi" ifadelerini kullandı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
'F.Bahçe 12 kişi oynadı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.