Emeğimiz çalındı
Kırmızımavililerin kalecisi Ahmet Şahin'in hedefinde Fırat Aydınus vardı. "5- 0'ın üstüne söylenecek bir şey yok" diyen Ahmet, "Ancak hakemlerin adil olması lazım. Aynı şey bize oluncu Aydınus es geçiyor, F.Bahçe'ye olunca bize kart veriyor. Emeğimiz çalındı" diye konuştu.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Emeğimiz çalındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.