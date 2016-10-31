 Emeğimiz çalındı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Emeğimiz çalındı

    Emeğimiz çalındı
    Kırmızımavililerin kalecisi 'in hedefinde Fırat Aydınus vardı. "5- 0'ın üstüne söylenecek bir şey yok" diyen Ahmet, "Ancak hakemlerin adil olması lazım. Aynı şey bize oluncu Aydınus es geçiyor, F.Bahçe'ye olunca bize kart veriyor. Emeğimiz çalındı" diye konuştu.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emeğimiz çalındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.