"Aydınus’un uykusu kaçar”
Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, penaltı pozisyonu için, “Fırat Aydınus pozisyonu tekrar izlediğinde yanlış karar verdiğini düşünürse uykusunun kaçacağını düşünüyorum” dedi.
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin karşılaşmanın 17. dakika kazandığı penaltının, penaltı olmadığını söyleyen Tankut, "Aldığım telefonlar penaltı olmadığı yönünde. Üzülüyoruz. Futbolcu arkadaşlarıma sordum, penaltı değil dedi. Ceyhun ve 3 arkadaşlarımız itirazlardan dolayı sarı kart gördü. Sonucu hak etmedik. 8 maçlık performans ortada. 5-0 kötü kaybettik. Eşit şartlarda futbol oynansa 5-0 değil, 7-0 kaybedelim. Sonuca katılmıyorum. Türk futbol severlerin takdirine bırakıyorum. Hoca pozisyonu tekrar izlediğinde yanlış karar verdiğini düşünürse uykusunun kaçacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin karşılaşmanın 17. dakika kazandığı penaltının, penaltı olmadığını söyleyen Tankut, "Aldığım telefonlar penaltı olmadığı yönünde. Üzülüyoruz. Futbolcu arkadaşlarıma sordum, penaltı değil dedi. Ceyhun ve 3 arkadaşlarımız itirazlardan dolayı sarı kart gördü. Sonucu hak etmedik. 8 maçlık performans ortada. 5-0 kötü kaybettik. Eşit şartlarda futbol oynansa 5-0 değil, 7-0 kaybedelim. Sonuca katılmıyorum. Türk futbol severlerin takdirine bırakıyorum. Hoca pozisyonu tekrar izlediğinde yanlış karar verdiğini düşünürse uykusunun kaçacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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