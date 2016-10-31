''7-0 yenilseydik''
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Fenerbahçe maçı keşke 11'e 11 oynansaydı da 7-0 yenilseydik." dedi.
Tankut, yaptığı açıklamada, dün deplasmanda yaptıkları ve 5-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının hemen başında penaltıdan kaydedilen golle geriye düştüklerini ve basit kartlar nedeniyle sahada eksik mücadele ettiklerini söyledi.
Çok iyi hazırlandıkları bu maça çok da iyi başladıklarını belirten Tankut, "Maç dengedeydi. Pozisyonlar buluyorduk. Bir anda hatalı bir kararla penaltı golü yedik ve eksik kaldık. Bu durum maçın kaderini değiştirdi. Fenerbahçe gibi bir takımla deplasmanda hem geriye düşüp hem de eksik oynamak kolay olmuyor. Farklı bir skor ortaya çıktı ve bu durum bizi çok üzdü. Fenerbahçe maçı keşke 11'e 11 oynansaydı da 7-0 yenilseydik. 'Futbolda bunlar var' diye düşünerek artık önümüze bakacağız." diye konuştu.
Ligin 10. haftasına geldiklerini ve bu süre içinde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Gençlerbirliği gibi ligin favori ekipleriyle karşılaştıklarını anlatan Tankut, "Bu sezon sırlamada hep üst sıralarda kendisine yer bulan Bursaspor ile oynayacağız. Çok güçlü ve kaliteli bir ekip. Deplasmanda çok iyi oynuyor. Bizde sahamızda iyi oyun sergiliyoruz. Bu maça iyi hazırlanarak, galibiyetle sahadan ayrılmak için elimizden geleni yapacağız. Bursaspor'u yenerek puansız geçtiğimiz son iki haftayı unutmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:00
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
''7-0 yenilseydik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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