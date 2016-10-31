Tankut, yaptığı açıklamada, dün deplasmanda yaptıkları ve 5-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının hemen başında penaltıdan kaydedilen golle geriye düştüklerini ve basit kartlar nedeniyle sahada eksik mücadele ettiklerini söyledi.

Çok iyi hazırlandıkları bu maça çok da iyi başladıklarını belirten Tankut, "Maç dengedeydi. Pozisyonlar buluyorduk. Bir anda hatalı bir kararla penaltı golü yedik ve eksik kaldık. Bu durum maçın kaderini değiştirdi. Fenerbahçe gibi bir takımla deplasmanda hem geriye düşüp hem de eksik oynamak kolay olmuyor. Farklı bir skor ortaya çıktı ve bu durum bizi çok üzdü. Fenerbahçe maçı keşke 11'e 11 oynansaydı da 7-0 yenilseydik. 'Futbolda bunlar var' diye düşünerek artık önümüze bakacağız." diye konuştu.

Ligin 10. haftasına geldiklerini ve bu süre içinde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Gençlerbirliği gibi ligin favori ekipleriyle karşılaştıklarını anlatan Tankut, "Bu sezon sırlamada hep üst sıralarda kendisine yer bulan Bursaspor ile oynayacağız. Çok güçlü ve kaliteli bir ekip. Deplasmanda çok iyi oynuyor. Bizde sahamızda iyi oyun sergiliyoruz. Bu maça iyi hazırlanarak, galibiyetle sahadan ayrılmak için elimizden geleni yapacağız. Bursaspor'u yenerek puansız geçtiğimiz son iki haftayı unutmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.