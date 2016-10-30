Igor Tudor'dan penaltı isyanı
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe karşısında aldıkları farklı mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın hakemi Fırat Aydınus'u eleştiren Igor Tudor, "5-0'lık mağlubiyet hoş olmaz. Penaltı ve kırmızı kart oyununun skorunu belirledi. İyi hazırlanmıştık ama hakem maçın sonucunu tayin etti" dedi.
Gelecek hafta Bursaspor ile oynayacakları maç hakkında görüşleri istenen Tudor, "8-9 maçlık bir süreç oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor. Yeni bir haftaya başlayacağız ve aynı şekilde bir daha ki haftaya hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:36
- Canlı Anlatım | Fenerbahçe - Karabükspor
Toplam 11
Yorum
Karabük Ben bu arkadaşın insanları aşağılamasına katılmıyorum. yanlışlıkla aynı görüşteyim seçeneğini işaretledim. Diğerini işaretleyecektim
- ''Acemice puan kaybettik''
Toplam 13
Yorum
Kıbrıslı Ersun Bey, bırak artık mücadeleci laflarını. Akıllı de akıllı. Ben mücadeleciden ziyade akıllı futbol istiyorum. Akıllı futbol oynayabilen kazanır. Ben önce akıllı diyorum. Siz önce ve sadece mücadeleci diyorsunuz. Çünkü aslında akıllı futbol oynatamıyorsun.
- Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart
Toplam 18
Yorum
Hakem Kadıköy'de Hakem firtinasi Hakem Gol oldu Yagdi
Igor Tudor'dan penaltı isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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