Igor Tudor'dan penaltı isyanı

Maçın hakemi Fırat Aydınus'u eleştiren Igor Tudor, "5-0'lık mağlubiyet hoş olmaz. Penaltı ve kırmızı kart oyununun skorunu belirledi. İyi hazırlanmıştık ama hakem maçın sonucunu tayin etti" dedi.

Gelecek hafta Bursaspor ile oynayacakları maç hakkında görüşleri istenen Tudor, "8-9 maçlık bir süreç oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor. Yeni bir haftaya başlayacağız ve aynı şekilde bir daha ki haftaya hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

