 Igor Tudor'dan penaltı isyanı – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    'dan penaltı isyanı

    Igor Tudor'dan penaltı isyanı

    Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü , Fenerbahçe karşısında aldıkları farklı mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

    Maçın hakemi Fırat Aydınus'u eleştiren , "5-0'lık mağlubiyet hoş olmaz. Penaltı ve kırmızı kart oyununun skorunu belirledi. İyi hazırlanmıştık ama hakem maçın sonucunu tayin etti" dedi.

    Gelecek hafta Bursaspor ile oynayacakları maç hakkında görüşleri istenen Tudor, "8-9 maçlık bir süreç oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor. Yeni bir haftaya başlayacağız ve aynı şekilde bir daha ki haftaya hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:36
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