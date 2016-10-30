"Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Fenerbahçe - Karabükspor maçının 18. dakikasında Fırat Aydınus'un verdiği penaltı pozisyonunun kahramanlarından Karabüksporlu Skulason, maç sonrası sert açıklamalar yaptı.
Maç sonunda A Spor'a konuşan İzlandalı oyuncu, "Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. F.Bahçe'nin 12. oyuncusu sahaya çıktı ve penaltıyı verdi. Statta herkes gördü zaten. Onun dışında penaltıyla birlikte hemen 3 sarı kartla hakem bizi sindirdi. Hakemin biraz daha futbolcu duygusundan anlaması lazım. Abartmadan olan itirazları anlaması gerekir ama bizi penaltı ve kartlarla birlikte resmen sindirdi" ifadelerini kullandı.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:51
- Nefes kesen maçta 4 gol
Toplam 18
Yorum
misafir bendedimya gs maçı biraz ciddi alsaydı tekkale maç ta gs golleri atardı gs küçümsedi noldu çaykura takıldın
- ''Acemice puan kaybettik''
Toplam 16
Yorum
KEMAL Kıbrıslı kardeşime katılıyorum; Ben 4 aydır sabrediyorum. Ne Ersun Hoca'yı ne de Yönetimi buradan eleştirmedim. Ama takım üstüne koyamıyor; Ersun Hoca maçı nerde izledi bilemiyorum...2-1 galipsin...Rakip 3 oyuncu değiştirmiş sen hâlâ geliyorum diyen gole karşı önlem almıyorsun...Futbolun basit kuralları vardır. Bunları çiğnersen cezayı sana anında keserler...Bilmiyorum takımı sabote edip Hoca kovulmak mı istiyor?Galatasaray veya Fener kendisine teklifte mi bulundu? Bu mentalite ile 4 aydır destek verdiğim Ersun Hoca'nın 3. ve son macerası kısa sürecek gibi...Yeni yetme bir Hoca'nın yapmayacağı acemilikleri bu maçta yapan Sayın Yenal bu maçı tekrar tekrar kendisi izlesin...
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 87
Yorum
cevat elbette GALATASARAY
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