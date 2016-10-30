"Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"

Maç sonunda A Spor'a konuşan İzlandalı oyuncu, "Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. F.Bahçe'nin 12. oyuncusu sahaya çıktı ve penaltıyı verdi. Statta herkes gördü zaten. Onun dışında penaltıyla birlikte hemen 3 sarı kartla hakem bizi sindirdi. Hakemin biraz daha futbolcu duygusundan anlaması lazım. Abartmadan olan itirazları anlaması gerekir ama bizi penaltı ve kartlarla birlikte resmen sindirdi" ifadelerini kullandı.