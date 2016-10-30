 "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu" – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"

    "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"

    Fenerbahçe - Karabükspor maçının 18. dakikasında Fırat Aydınus'un verdiği penaltı pozisyonunun kahramanlarından Karabüksporlu , maç sonrası sert açıklamalar yaptı.

    Maç sonunda A Spor'a konuşan İzlandalı oyuncu, "Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. F.Bahçe'nin 12. oyuncusu sahaya çıktı ve penaltıyı verdi. Statta herkes gördü zaten. Onun dışında penaltıyla birlikte hemen 3 sarı kartla hakem bizi sindirdi. Hakemin biraz daha futbolcu duygusundan anlaması lazım. Abartmadan olan itirazları anlaması gerekir ama bizi penaltı ve kartlarla birlikte resmen sindirdi" ifadelerini kullandı.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:51
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