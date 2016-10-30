"Aydınus’un uykusu kaçacak”
Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, penaltı pozisyonu için, “Fırat Aydınus pozisyonu tekrar izlediğinde yanlış karar verdiğini düşünürse uykusunun kaçacağını düşünüyorum” dedi.
Fenerbahçe'nin karşılaşmanın 17. dakika kazandığı penaltının, penaltı olmadığını söyleyen Tankut, "Aldığım telefonlar penaltı olmadığı yönünde. Üzülüyoruz. Futbolcu arkadaşlarıma sordum, penaltı değil dedi. Ceyhun ve 3 arkadaşlarımız itirazlardan dolayı sarı kart gördü. Sonucu hak etmedik. 8 maçlık performans ortada. 5-0 kötü kaybettik. Eşit şartlarda futbol oynansa 5-0 değil, 7-0 kaybedelim. Sonuca katılmıyorum. Türk futbol severlerin takdirine bırakıyorum. Hoca pozisyonu tekrar izlediğinde yanlış karar verdiğini düşünürse uykusunun kaçacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:00
- Nefes kesen maçta 4 gol
Toplam 18
Yorum
misafir bendedimya gs maçı biraz ciddi alsaydı tekkale maç ta gs golleri atardı gs küçümsedi noldu çaykura takıldın
- ''Acemice puan kaybettik''
Toplam 16
Yorum
KEMAL Kıbrıslı kardeşime katılıyorum; Ben 4 aydır sabrediyorum. Ne Ersun Hoca'yı ne de Yönetimi buradan eleştirmedim. Ama takım üstüne koyamıyor; Ersun Hoca maçı nerde izledi bilemiyorum...2-1 galipsin...Rakip 3 oyuncu değiştirmiş sen hâlâ geliyorum diyen gole karşı önlem almıyorsun...Futbolun basit kuralları vardır. Bunları çiğnersen cezayı sana anında keserler...Bilmiyorum takımı sabote edip Hoca kovulmak mı istiyor?Galatasaray veya Fener kendisine teklifte mi bulundu? Bu mentalite ile 4 aydır destek verdiğim Ersun Hoca'nın 3. ve son macerası kısa sürecek gibi...Yeni yetme bir Hoca'nın yapmayacağı acemilikleri bu maçta yapan Sayın Yenal bu maçı tekrar tekrar kendisi izlesin...
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 87
Yorum
cevat elbette GALATASARAY
"Aydınus’un uykusu kaçacak” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.