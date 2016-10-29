Fener’e motiveyiz

Karabükspor’un hocası, “Kadıköy’de bizi zor bir atmosfer bekliyor. Futbolcularım zoru başaracak güçteler. Fiziksel olarak yüzde yüze yakınız. Sahaya kazanmak için çıkacağız” dedi.

Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maça motive olduklarını ve en iyi oyunlarından birini sergileyeceklerini vurguladı. Tudor, zor bir maçın kendilerini beklediğini bildiklerini ifade ederek, teknik ve taktik olarak yüzde yüze yakın olduklarını açıkladı



BU BİR FIRSAT MAÇI

Tudor şunları söyledi: "Büyük bir camia ve büyük taraftarları var. Büyük maçların motivasyonu ayrı oluyor. İstanbul'a gideceğiz, zor bir maç bizi bekliyor. Yalnız elimizden geleni yapacağız, iyi hazırlanıyoruz. Fiziksel olarak çok iyi durumdayız. Çok iyi çalışıyoruz, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Taktiksel anlamda da iyi aşamalar kaydediyoruz, iyi yoldayız. Geçen hafta kaybetmemize rağmen moral bozmadık. Bu hafta oyuncularımdan iyi bir performans bekliyorum. Bu tür maçlar oyuncular için fırsattır. Takımım, F.Bahçe'ye motive olmuş durumda." Tudor geçtiğimiz günlerde isminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak ise "Bana böyle bir teklif gelmedi.



Fenerbahçe tabii ki büyük bir kulüp ancak ben Karabükspor'un hocasıyım. Burada mutluyum ve hedeflerim var. Şu anda transferi değil sadece takımın başarısına odaklandım" ifadelerini kullandı.