Tudor’un Fenerbahçe hesapları
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçın motivasyonunun ayrı olduğunu ve çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
Kulüp Başkanı Ferudun Tankut ve yöneticilerinde takip ettiği idman sonrası açıklama yapan Hırvat teknik adam Igor Tudor, Fenerbahçe'nin ligin en büyük camialardan bir tanesi olduğunu kaydederek, "Bu maçların motivasyonu ayrı oluyor. İstanbul'da zor bir maç bizi bekliyor. Elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıyoruz. Çok iyi çalışıp iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fiziksel olarak da iyi durumdayız. Taktiksel aşamada da iyi yoldayız" şeklinde konuştu.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:10
- Yüzyılın itirafı
Toplam 10
Yorum
vlkn80 Siz hala bu Ülkenin Futbolunu mu izliyorsunuz?! Yazık valla size...
- Q7’ye Lille kancası
Toplam 5
Yorum
Bilkentli_Kartallar Seneye yaşı 34 olacak, verimi giderek düşmeye başlayacak, Lille de onu alacak para yok da çin'e satılabilir 10-15 m euroya..
- Yüzyılın itirafı
Toplam 10
Yorum
yazık size gs taraftarı bunlar olurken utanmadan trabzon kümeye diye bağırdı, oyuncular ve yöneticiler durun ya demedi... bunlar herkese ders olsun, futbol centilmenlikle oynansın düşmanlık yapanlar ayıplansın.
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