 Mavi Ateş F.Bahçe’ye gözdağı verdi – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Mavi Ateş F.Bahçe’ye gözdağı verdi

    Mavi Ateş F.Bahçe’ye gözdağı verdi
    Gelecek hafta F.Bahçe'ye konuk olacak 'da iddialı sözler... Şube Sorumlusu Tolga Gül, İstanbul'dan puanla ayrılacaklarını belirtip, "Yenilgiyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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