Karabükspor, F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Alexe katılmazken Kokalovic takımdan ayrı çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaptı.



Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, her maçlarına kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Tüm takımlara karşı oynadığımız oyun belli. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Gücü ortada. Ama bizim de sezon başından bu yana oynadığımız futbol ortada. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Galip gelmek için her şeyi yapacağız" dedi.