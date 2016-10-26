 Karabükspor, F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    , F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü

    Karabükspor, F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü

    Kardemir , hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Alexe katılmazken Kokalovic takımdan ayrı çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaptı.

    Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, her maçlarına kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Tüm takımlara karşı oynadığımız oyun belli. büyük bir kulüp. Gücü ortada. Ama bizim de sezon başından bu yana oynadığımız ortada. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Galip gelmek için her şeyi yapacağız" dedi.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:44
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