Tudor: Telafi edeceğiz...

Süper Lig'de bu sezon oynadığı sekiz maçta dört galibiyet, dört yenilgi alan ve 12 puan toplayan Karabükspor 13 gol atmayı başardı. Karabükspor böylece 7. haftalar itibariyle en golcü sezonuna ulaştı. Teknik patron Igor Tudor, "Başakşehir önünde de kazanmak istiyorduk. Bir kaza yaptık. Bunu telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.