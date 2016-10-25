F.Bahçe maçı hazırlıkları sürdü
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Kondisyon çalışması ile devam eden iki saatlik idman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı devam eden Alexe ve hasta olan Skulason'un katılmadığı idmanda, hafif sakatlığı bulunan Kokalovic ise takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:29
- Ahmet Çavuş’a davet
Toplam 1
Yorum
Aslan NORMALDE TRÜBÜNLER YARI YARIYA OLSA RAKIBIMIZE BÜYÜK JEST OLUR VE ONLARI SPORA TESVIK ETMIS OLUR YILLAR GECSEDE HAFIZALARDA BIR ANI OLUR
- ‘Dersim’iz kupa!
Toplam 8
Yorum
isminiz KARDES HEPSI DOGRU CIKTI
- Fabregas F.Bahçe’ye
Toplam 23
Yorum
fb aziz sırf gitmemek için almaya çalışır
F.Bahçe maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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