F.Bahçe maçı hazırlıkları sürdü

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Kondisyon çalışması ile devam eden iki saatlik idman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı devam eden Alexe ve hasta olan Skulason'un katılmadığı idmanda, hafif sakatlığı bulunan Kokalovic ise takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.