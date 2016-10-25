 F.Bahçe maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    F.Bahçe maçı hazırlıkları sürdü

    F.Bahçe maçı hazırlıkları sürdü

    Toto Süper Lig'in 9. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak Kardemir , bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

    Kondisyon çalışması ile devam eden iki saatlik idman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

    Sakatlığı devam eden Alexe ve hasta olan Skulason'un katılmadığı idmanda, hafif sakatlığı bulunan Kokalovic ise takımdan ayrı çalıştı.

    Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:29
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