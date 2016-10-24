"Başakşehir maçında kötü oynadık"

Tankut, yaptığı açıklamada, Başakşehir'in ligin lideri olduğunu ve deplasmanda hiç kaybetmediğini hatırlattı.

Sahaya rakiplerini yenmek için çıktıklarını belirten Tankut, "Maça çok iyi hazırlandık. Ligin en çok koşan ekibi olduk. Bu maçta 120 kilometre koşmuş oyuncularımız. Medipol Başakşehir karşısında kötü oynamadık, şansızlıklar yaşadık. İlk yarı yenen her iki golde de talihsizlik vardı. Futbolda bunlar var. Önümüzde Fenerbahçe deplasmanı var. Bu maçı unutup Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.