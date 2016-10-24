 "Başakşehir maçında kötü oynadık" – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    "Başakşehir maçında kötü oynadık"

    "Başakşehir maçında kötü oynadık"

    Toto Süper Lig'in 8. haftasında dün sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Kardemir 'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, kötü oynamadıklarını, şansızlıklar yaşadıklarını söyledi.

    Tankut, yaptığı açıklamada, Başakşehir'in ligin lideri olduğunu ve deplasmanda hiç kaybetmediğini hatırlattı.

    Sahaya rakiplerini yenmek için çıktıklarını belirten Tankut, "Maça çok iyi hazırlandık. Ligin en çok koşan ekibi olduk. Bu maçta 120 kilometre koşmuş oyuncularımız. Medipol Başakşehir karşısında kötü oynamadık, şansızlıklar yaşadık. İlk yarı yenen her iki golde de talihsizlik vardı. Futbolda bunlar var. Önümüzde deplasmanı var. Bu maçı unutup maçına çok iyi hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:46
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