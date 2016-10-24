"Başakşehir maçında kötü oynadık"
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında dün sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, kötü oynamadıklarını, şansızlıklar yaşadıklarını söyledi.
Sahaya rakiplerini yenmek için çıktıklarını belirten Tankut, "Maça çok iyi hazırlandık. Ligin en çok koşan ekibi olduk. Bu maçta 120 kilometre koşmuş oyuncularımız. Medipol Başakşehir karşısında kötü oynamadık, şansızlıklar yaşadık. İlk yarı yenen her iki golde de talihsizlik vardı. Futbolda bunlar var. Önümüzde Fenerbahçe deplasmanı var. Bu maçı unutup Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:46
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Toplam 5
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Aslan gencleri denemeliyiz
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Yorum
Aslan YAZIKLAR OLSUN
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Toplam 5
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Aslan McCOLLUM MUHAKKAK GERI ALINMALI AKRASIF BIR PIVOT BULUNMALI TAKIMIMIZ HIC DEFANS YAPAMIYOR.GÖSTERI TAKIMI GIBI OYNUYORUZ
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