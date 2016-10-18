 Karabük’te özlem bitiyor – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Karabük’te özlem bitiyor

    Karabük’te özlem bitiyor
    Geçen sezon TFF 1. Lig'de taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 4 maç seyircisiz oynama cezası alan , Medipol Başakşehir karşılaşması ile taraftarına kavuşuyor. Pazar günü saat 13.30'da sahasında lider Başakşehir'i konuk edecek Karabük'de yöneticiler taraftarları maça davet etti.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:11
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