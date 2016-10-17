176 günlük hasret bitiyor
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de taraftarın neden olduğu saha olayları sonrası 4 maç seyircisiz ceza alan Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 176 gün sonra taraftar hasretine son veriyor.
2016-2017 sezonuna Süper Lig'de başlayan Karabükspor'da 176 günlük taraftar hasreti Süper Lig'in 8. hafta müsabakalarından olan ve Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı ile sona erecek.
Lige hızlı bir giriş yapan ve 7. hafta maçlarının tamamlanması ile haftayı 12 puanla 5. sırada kapatan Kardemir Karabükspor, cezasının bitimiyle taraftarını da arkasına alarak Medipol Başakşehir maçında iç sahada galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Sahasında oynadığı 3 maçta 10 gol atıp kalesinde 2 gol gören kırmızı-mavili ekip, deplasmandaki ilk puanını ise geçilen haftada Adanaspor karşısında aldı. Ortaya koyduğu futbol ile göz dolduran Kardemir Karabükspor'un Medipol Başakşehir ile 23 Ekim Pazar günü saat 13:30'da sahasında oynayacağı maçın e-bilet fiyatları ise Kuzey-Güney Kale Arkası 25 TL, Maraton Alt Kat ve Üst Kat 30 TL, Kapalı Tribün Alt Kat ve Üst Kat ise 40 TL olarak belirlendi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:06
- U19’lar Sarıyer’i 5’ledi
Toplam 1
Yorum
Fb U19 takımını süper ligdeki ruhsuzlarla yer degiştirmek. Gerekir.
- Haftanın golü Quaresma'dan
Toplam 3
Yorum
Aliyev Napolide haftanin asistini yapar Abubakara INSALLAH
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 158
Yorum
Cenk Bir maçtan sonra şu yönetim kurulu (hiç kimler katılmış açıklanmaz) gene olağanüstü toplansa ve deseki : biz bu işi beceremedik çok sevdiğimiz Fenerbahçemizin başarısı için gerekli kan değişikliğini yapmak,gençlerin önünü açıp modern bir kulüp haline getirmek adına başkan dahil istifa ediyor ve en kısa sürede yeniden aday olmayacağımız bir Olağanüstü Genel Kurulu topluyoruz. Nasıl kulağa hoş geliyor dimi :)
176 günlük hasret bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.