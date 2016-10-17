 176 günlük hasret bitiyor – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    176 günlük hasret bitiyor

    176 günlük hasret bitiyor

    Geçtiğimiz sezon 'de taraftarın neden olduğu saha olayları sonrası 4 maç seyircisiz ceza alan Süper Lig ekiplerinden Kardemir , 176 gün sonra taraftar hasretine son veriyor.

    Geçtiğimiz sezon ligin 32. haftasında ekiplerinden Vartaş Elazığspor'u konuk eden Kardemir , 2-2 tamamlanan maçta son düdüğün çalmasının ardından sahaya inen bir seyirci dolayısıyla 4 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

    2016-2017 sezonuna Süper Lig'de başlayan Karabükspor'da 176 günlük taraftar hasreti Süper Lig'in 8. hafta müsabakalarından olan ve Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı ile sona erecek.

    Lige hızlı bir giriş yapan ve 7. hafta maçlarının tamamlanması ile haftayı 12 puanla 5. sırada kapatan Kardemir Karabükspor, cezasının bitimiyle taraftarını da arkasına alarak Medipol Başakşehir maçında iç sahada galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Sahasında oynadığı 3 maçta 10 gol atıp kalesinde 2 gol gören kırmızı-mavili ekip, deplasmandaki ilk puanını ise geçilen haftada Adanaspor karşısında aldı. Ortaya koyduğu futbol ile göz dolduran Kardemir Karabükspor'un Medipol Başakşehir ile 23 Ekim Pazar günü saat 13:30'da sahasında oynayacağı maçın e-bilet fiyatları ise Kuzey-Güney Kale Arkası 25 TL, Maraton Alt Kat ve Üst Kat 30 TL, Kapalı Tribün Alt Kat ve Üst Kat ise 40 TL olarak belirlendi.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:06
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