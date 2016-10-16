 Karabük’ten Adana’ya şok – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Karabük’ten Adana’ya şok

    Karabük’ten Adana’ya şok

    Ligin flaş ekiplerinden Kardemir , Adana’yı Traore ve Zec ile yenerek deplasmanda ilk kez kazandı.

    Bu sezon ligde deplasman galibiyeti olmayan Kardemir , bu hasretini deplasmanında dindirdi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda rakibine konuk olan kırmızı-lacivertli takım maça hızlı başladı. Henüz 5. dakikada gelişen atakta sezonun flaş ismi Abdou Razack Traore sahneye çıktı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

    PUANINI 12'YE YÜKSELTTİ
    Maçın 35. dakikasında ise Ermin Zec golünü attı ve Kardemir Karabük, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Adana, rakibine 85'te Gueye'nin penaltı golüyle yanıt verse de eşitliği yakalayamadı. Karabük, deplasmandan galibiyetle ayrılıp puanını 12'ye yükseltti.

    IGOR TUDOR: İLK YARI ÇOK İYİYDİK
    Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, "İlk yarı ligin en iyi futbolunu oynadık" dedi. İkinci yarıda beklentinin altında kaldıklarını kaydeden Tudor, "Galibiyet nedeniyle mutluyum. Takımım ilk yarıda sezonun en iyi oyununu oynadı. Kazandık ama hakem de kötüydü" dedi.

    JURCİC: ERKEN GOL DENGEMİZİ BOZDU
    Ev sahibi Adanaspor'un hocası Krunoslav Jurcic, "Erken gelen gol oyun dengemizi bozdu" dedi. Jurcic, "Bahane aramak istemem ama maçtan önce sakat oyuncular vardı, önemli eksiklikler vardı. Onların yerine oynayanların daha iyi tepki vermesini bekliyordum ama bu yaşanmadı" diye konuştu.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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