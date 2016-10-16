Karabük’ten Adana’ya şok
Ligin flaş ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Adana’yı Traore ve Zec ile yenerek deplasmanda ilk kez kazandı.
PUANINI 12'YE YÜKSELTTİ
Maçın 35. dakikasında ise Ermin Zec golünü attı ve Kardemir Karabük, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Adana, rakibine 85'te Gueye'nin penaltı golüyle yanıt verse de eşitliği yakalayamadı. Karabük, deplasmandan galibiyetle ayrılıp puanını 12'ye yükseltti.
IGOR TUDOR: İLK YARI ÇOK İYİYDİK
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, "İlk yarı ligin en iyi futbolunu oynadık" dedi. İkinci yarıda beklentinin altında kaldıklarını kaydeden Tudor, "Galibiyet nedeniyle mutluyum. Takımım ilk yarıda sezonun en iyi oyununu oynadı. Kazandık ama hakem de kötüydü" dedi.
JURCİC: ERKEN GOL DENGEMİZİ BOZDU
Ev sahibi Adanaspor'un hocası Krunoslav Jurcic, "Erken gelen gol oyun dengemizi bozdu" dedi. Jurcic, "Bahane aramak istemem ama maçtan önce sakat oyuncular vardı, önemli eksiklikler vardı. Onların yerine oynayanların daha iyi tepki vermesini bekliyordum ama bu yaşanmadı" diye konuştu.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:19
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
Karabük’ten Adana’ya şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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