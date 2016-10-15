 Karabükspor, Traore ve Zec ile güldü – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    , Traore ve Zec ile güldü

    Karabükspor, Traore ve Zec ile güldü

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında , sahasında 'u ağırladı.

    Toto Süper Lig 7. haftasında , Kardemir 'u misafir etti. Mücadeleyi Kardemir Karabükspor 2-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibin gollerini 5. dakikada Traore ve 35. dakikada Ermin Zec kaydetti. Adanaspor'un golünü 82. dakikada Gueye penaltıdan attı. 87'de Adanaspor'dan Renan, 2. sarı kartı görerek oyundan atıldı.

    Bu sonuçla Karabükspor puanını 12'ye yükseltirken, Adanaspor ise 5 puanda kaldı.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:46
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