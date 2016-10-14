 Karabükspor ilk peşinde – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    ilk peşinde

    Karabükspor ilk peşinde
    Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ile yapacakları maça ilişkin "Deplasmandan ilk puanımızı alarak dönmek istiyoruz. Bütün takım bunun için odaklandık" diye konuştu.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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