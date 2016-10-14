 Karabük Adana'ya gitti – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Karabük Adana'ya gitti

    Karabük Adana'ya gitti

    Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda ile karşılaşacak Kardemir , hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Çamlık Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmanda, teknik çalışmanın yapıldığı belirtildi.

    İdmana, milli maçlar nedeniyle ülkelerinde bulunan Poko ve Rodic ile sakat olan Alexe'nin katılmadığı, Kokalovic ve Lazarevic'in takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.

    Antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile kara yoluyla Ankara'ya gitti. Takım buradan uçakla Adana'ya hareket edecek. Kadroda, kart cezalısı Kerim Zengin, sakatlıkları bulunan Alexe, Kokalovic, Lazarevic ve kadro dışı bırakılan Isaac'in yanı sıra Poko ve Rodic yer almadı.

    Poko ve Rodic'in bu akşam ülkelerinden dönerek Adana'da kafileye katılmasının beklendiği bildirildi.

    şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu kaydetti.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:00
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