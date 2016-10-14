 Isaac kadro dışı kaldı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Isaac kadro dışı kaldı

    Isaac kadro dışı kaldı
    'da, teknik direktör Igor Tudor, önceki günkü antrenmana geç gelen Isaac Promise'yi kadro dışı bıraktı. Tudor, maçı öncesi disiplinden taviz vermeyeceğini belirterek, "Herkes kurallara uymalı" dedi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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