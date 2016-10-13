Karabük ilk peşinde

Karabük, deplasmandaki Adana maçı için sıkı şekilde hazırlanıyor. Yönetici Tolga Gül ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini belirtip, "Adana'da sezonun en zor maçlarından birine çıkacağız ancak tek hedefimiz galibiyet. En iyi oyunumuzu oynayıp, 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.