 Karabük ilk peşinde – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Karabük ilk peşinde

    Karabük ilk peşinde
    Karabük, deplasmandaki Adana maçı için sıkı şekilde hazırlanıyor. Yönetici Tolga Gül ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini belirtip, "Adana'da sezonun en zor maçlarından birine çıkacağız ancak tek hedefimiz galibiyet. En iyi oyunumuzu oynayıp, 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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