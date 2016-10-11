Tudor: Adana'ya kazanmak için gideceğiz

Tudor, Çamlık Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'ya kazanmak için gideceklerini belirtti.

Bu maçın hazırlıklarını milli takımlara giden oyuncuları nedeniyle eksik kadroyla sürdürdüklerini belirten Tudor, "Lige verilen milli maç aralarını sevmiyorum. Oyunculara uzun bir süre izin vermek zorunda kalıyorsunuz. Milli takıma oyuncular gönderiyorsunuz ve bu oyuncular yorgun geliyor. Yorgun geldikleri için de istediklerinizi yaptıramıyorsunuz. Eksik kadroyla çalışmak zorunda kalıyorsunuz ama bunlara alışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Önlerindeki Adanaspor maçına odaklandıklarını ifade eden Hırvat teknik adam, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak için sahaya çıkacağız. Hoca değişikliği onlara çok iyi yaradı. Son maçlarında çok iyi oynadılar. Hazırlığımızı yapıyoruz ve oraya kazanmak için gideceğiz. Adanaspor'un teknik direktörü Krunoslav Jurcic, arkadaşımdır diye söylemiyorum, gerçekten çok iyi ve ciddi bir teknik direktör. Kısa zaman içerisinde takımına çok iyi futbol oynatmaya başladı. Bugün sabah kendisini aradım ve şakalaştık ama sahaya çıkınca işler değişiyor. Herkes kendi takımı için mücadele ediyor. Biz de galibiyet için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Takımı ve kendisiyle ilgili olumlu eleştirilerden duyduğu memnuniyetini dile getiren Tudor, şunları aktardı:

"Bazı şeylerin üzerine koymamız gerekiyor. Ne kadar iyi şeyler duyarsak, takım için daha fazla faydalı olabiliriz. Galibiyetlerden ziyade gollü maçları da seviyorum. Ne kadar gol atarsak, insanlara ne kadar güzel bir futbol izlettirebilirsek, bizim için o kadar iyi. Her şeyden önemlisi iyi futbol oynamak hedefimiz. Ligin yeni takımlarından biriyiz. O yüzdende öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Mümkün mertebe yüksek puanlar alarak ligde bir şekilde tutunmak istiyoruz."

ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Kırmızı-mavili ekip, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Çalık Spor Tesisleri'nde 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yaklaşık iki saat süren ve teknik çalışmanın yapıldığı antrenmana, sakat olan Alexe ile Kokalovic'in yanı sıra, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Yatabare, Traore, Poko, Skulason, Latovlevici, Gaman ve Rodic katılmadı.