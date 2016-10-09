Karabük 3'lü çekti
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabüspor, kendi sahasında 1'inci lig takımlarından Boluspor ile yaptığı hazırlık karşılaşmasını 3-1 kazandı.
Milli maç nedeniyle lige verilen arada kendi sahasında Boluspor ile hazırlık karşılaşması yapan Kardemir Karabükspor, Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 58'inci dakikasında ilk golünü attı. İlhan Depe'nin ceza sahasında yaptığı ortada topla buluşan Zec, topu ağlara gönderdi. 79'uncu dakikada ceza sahası içerisinde İlhan Depe'ye yapılan faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Serdar Deliktaş kullandığı penaltıyı gole çevirerek ev sahibi takımın ikinci golünü kaydetti. 82'inci dakikada topla buluşan Mahmut Akan takımının üçüncü golünü attı.
90'ıncı dakikada ise Efe Halil Özarslan'a yapılan faul sonrası hakem Burak Özcan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Berat Tosun mein yuvarlağı ağlara bıraktı. Karşılaşma Kardemir Karabükspor'un 3-1 galibiyeti ile sonuçlandı.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:02
- Hedef 120 bin
Toplam 1
Yorum
maho aga trabzonun büyüklügü filan kalmamis istedigi kadar forma satsin bu gercegi degistiremez basarisizligi örtmek icin gündem yapiyorlar sadece .
- Avrupa’da yok ama namı var
Toplam 4
Yorum
marasli allahtan bir kupa var. bu sene millet bayram etmiyor 6 puan garanti diye
- 'F.Bahçe'ye eşit muamele yapılmıyor'
Toplam 3
Yorum
gomez gökhab gönül beşiktaşa daha az paraya geldiyse demekki bjg fenerden daha büyük klüp ve herşey para değil adam orda mutlu değilmiş
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