Karabük 3'lü çekti

Milli maç nedeniyle lige verilen arada kendi sahasında Boluspor ile hazırlık karşılaşması yapan Kardemir Karabükspor, Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 58'inci dakikasında ilk golünü attı. İlhan Depe'nin ceza sahasında yaptığı ortada topla buluşan Zec, topu ağlara gönderdi. 79'uncu dakikada ceza sahası içerisinde İlhan Depe'ye yapılan faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Serdar Deliktaş kullandığı penaltıyı gole çevirerek ev sahibi takımın ikinci golünü kaydetti. 82'inci dakikada topla buluşan Mahmut Akan takımının üçüncü golünü attı.

90'ıncı dakikada ise Efe Halil Özarslan'a yapılan faul sonrası hakem Burak Özcan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Berat Tosun mein yuvarlağı ağlara bıraktı. Karşılaşma Kardemir Karabükspor'un 3-1 galibiyeti ile sonuçlandı.