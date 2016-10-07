Traore: Kalitemizi gösterdik
Süper Lig'in ilk altı haftası sonunda en çok şut çeken ilk üç oyuncu arasında Karabükspor takımından Abdou Razack Traore yer alıyor. Fildişi Sahili doğumlu oyuncu bu sezon 22 şut çekerken 5 gol atmayı başardı. Traore son oynadıkları Trabzon maçını unutamadığını belirterek, "Kalitemizi net olarak gösterdik" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:18
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