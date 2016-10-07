 Traore: Kalitemizi gösterdik – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Traore: Kalitemizi gösterdik

    Traore: Kalitemizi gösterdik
    Süper Lig'in ilk altı haftası sonunda en çok şut çeken ilk üç oyuncu arasında takımından Abdou Razack Traore yer alıyor. Fildişi Sahili doğumlu oyuncu bu sezon 22 şut çekerken 5 gol atmayı başardı. Traore son oynadıkları Trabzon maçını unutamadığını belirterek, "Kalitemizi net olarak gösterdik" dedi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:18
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