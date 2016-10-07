Karabükspor, 9 eksikle çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Adanaspor’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, 9 eksik oyuncuyla hazırlıklara başladı.
Teknik Direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Yatabare, Traore, Poko, Latovlevici, Skulason, Rodic, Gaman ile sakatlıkları süren Kokaloviç ve Alexe katılmadı. Lazareviç ise takımdan ayrı çalıştı. 1 saat süren koşu ve koordinasyon çalışmasının sonunda yardımcı antrenör Hari Vukas'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.
Slovakta takımlarından FK Senica ile işbirliği protokolü
Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Slovakya Süper Ligi takımlarından FK Senica ile işbirliği protokolü yaptıklarını açıkladı.
Slovakya'da bulunan Tankut, "Bu tür iş birlikleri, hem iki kulüp için hem de oyuncu ve antrenör gelişimi bakımından önemli fırsatları beraberinde getirecek. Bu tür konular, ülke futbolunun endüstriyel seviyede söz sahibi olabilmesi için de önemli" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:05
- Önder Turacı bıçaklandı
Toplam 1
Yorum
fbli allah acıl sıfa versın
- Harika çocuk
Toplam 6
Yorum
karakartal Bu çocuğu bu yaşta milli takıma almak ateşe atmakla birdir.Öncelikle oynadığı takımda pişmeli, ilk onbirin vazgeçilmezi olmalı, fizik kondisyon ve kafa olarak gelişimini tamamladıktan sonra milli takımda oynatılmalı.
- Tolga Ciğerci toparladı
Toplam 2
Yorum
karakartal Tolga ciğerci ideal bir orta saha oyuncusu değil, hele takımı toparlayacak oyuncu hiç değil.M.Topal ve Ozan tufanı birarada oynattığınız zaman, orta saha sırıtır,bunların birini değiştirdiğiniz zaman takımın çehresi değişir ama bu olumlu değişiklik Tolga nın kalitesinden ileri gelmiyor.
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