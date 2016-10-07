 Karabükspor, 9 eksikle çalıştı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    , 9 eksikle çalıştı

    Karabükspor, 9 eksikle çalıştı

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ’a konuk olacak olan Kardemir , 9 eksik oyuncuyla hazırlıklara başladı.

    15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan Kardemir bu maçın hazırlıklarına çamlık tesislerinde başladı.
    Teknik Direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Yatabare, Traore, Poko, Latovlevici, Skulason, Rodic, Gaman ile sakatlıkları süren Kokaloviç ve Alexe katılmadı. Lazareviç ise takımdan ayrı çalıştı. 1 saat süren koşu ve koordinasyon çalışmasının sonunda yardımcı antrenör Hari Vukas'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

    Slovakta takımlarından FK Senica ile işbirliği protokolü
    Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Slovakya Süper Ligi takımlarından FK Senica ile işbirliği protokolü yaptıklarını açıkladı.
    Slovakya'da bulunan Tankut, "Bu tür iş birlikleri, hem iki kulüp için hem de oyuncu ve antrenör gelişimi bakımından önemli fırsatları beraberinde getirecek. Bu tür konular, ülke futbolunun endüstriyel seviyede söz sahibi olabilmesi için de önemli" dedi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:05
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