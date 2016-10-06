 Karabükspor top başı yaptı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    top başı yaptı

    Karabükspor top başı yaptı

    Toto Süper Lig'inin 7. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak Kardemir , bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Çamlık Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

    Yaklaşık 1,5 saat süren ve pas çalışmasının yapıldığı idman, yarım saha çift kale maçla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Alexe ve Kokaloviç ile milli takım maçları için ülkelerine giden Yatabare, Traore, Poko, Skulason, Latovlevici, Gaman ve Rodic antrenmana katılmazken, Lazarevic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Antrenman sonunda yardımcı antrenör Hari Vukas'ın doğum günü teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandı.

    FK Senica ile iş birliği
    Öte yandan kulüp tarafından Slovakya Süper Ligi Ligi ekiplerinden FK Senica ile iş birliği protokolü yapıldığı belirtildi.

    Slovakya'da bulunan kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yapılan iş birliğine ilişkin, "Bu tür iş birlikleri, hem iki kulüp için hem de oyuncu ve antrenör gelişimi bakımından önemli fırsatları beraberinde getirecek. Bu tür konular, ülke futbolunun endüstriyel seviyede söz sahibi olabilmesi için de önemli." ifadelerini kullandı.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:34
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