Karabükspor top başı yaptı
Spor Toto Süper Lig'inin 7. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Çamlık Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren ve pas çalışmasının yapıldığı idman, yarım saha çift kale maçla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Alexe ve Kokaloviç ile milli takım maçları için ülkelerine giden Yatabare, Traore, Poko, Skulason, Latovlevici, Gaman ve Rodic antrenmana katılmazken, Lazarevic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Antrenman sonunda yardımcı antrenör Hari Vukas'ın doğum günü teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandı.
FK Senica ile iş birliği
Öte yandan kulüp tarafından Slovakya Süper Ligi Ligi ekiplerinden FK Senica ile iş birliği protokolü yapıldığı belirtildi.
Slovakya'da bulunan kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yapılan iş birliğine ilişkin, "Bu tür iş birlikleri, hem iki kulüp için hem de oyuncu ve antrenör gelişimi bakımından önemli fırsatları beraberinde getirecek. Bu tür konular, ülke futbolunun endüstriyel seviyede söz sahibi olabilmesi için de önemli." ifadelerini kullandı.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:34
- Türkiye-Ukrayna (Dünya Kupası elemeleri)
Toplam 20
Yorum
adnan Maalesef maaaalesef top aglarimizda.maci kazanamayacagiz bakin da görün.
- Genç Abdülkadir’e büyük onur
Toplam 1
Yorum
Mert Bu adamı neden değerlendirmezsiniz
- Sakatlık bahane
Toplam 22
Yorum
kaleci sorun vdemirelin üstünü çiz hoca..ne buluyon bu adam da..
Karabükspor top başı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.