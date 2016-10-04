Kardemir Karabükspor şansızlığı kırmak istiyor

Gül, yaptığı açıklamada, ligde 6. haftayı geride bıraktıklarını, bu sürede içeride oynadıkları 3 maçı kazandıklarını ancak dış sahadaki 3 maçı ise kaybettiklerini söyledi.

Deplasmanda, Galatasaray, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne karşı oynadıklarını hatırlatan Gül, "Ligin 7. haftasında Adanaspor'a konuk olacağız. Ligde kolay maç yok. Her takım kaliteli ve her takım birbirini yenebilecek güçte. Henüz deplasman galibiyetimiz yok. Adanaspor maçıyla bu şansızlığı kırmak istiyoruz. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek adına çalışmalarımızı planladık. Perşembe günü takım toplanacak ve antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu Boluspor ile bir hazırlık maçı planladık." diye konuştu.