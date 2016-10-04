Kardemir Karabükspor şansızlığı kırmak istiyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, "Henüz deplasman galibiyetimiz yok. Adanaspor maçıyla bu şansızlığı kırmak istiyoruz." dedi.
Gül, yaptığı açıklamada, ligde 6. haftayı geride bıraktıklarını, bu sürede içeride oynadıkları 3 maçı kazandıklarını ancak dış sahadaki 3 maçı ise kaybettiklerini söyledi.
Deplasmanda, Galatasaray, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne karşı oynadıklarını hatırlatan Gül, "Ligin 7. haftasında Adanaspor'a konuk olacağız. Ligde kolay maç yok. Her takım kaliteli ve her takım birbirini yenebilecek güçte. Henüz deplasman galibiyetimiz yok. Adanaspor maçıyla bu şansızlığı kırmak istiyoruz. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek adına çalışmalarımızı planladık. Perşembe günü takım toplanacak ve antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu Boluspor ile bir hazırlık maçı planladık." diye konuştu.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:12
- Kaleyi gören vuruyor
Toplam 5
Yorum
............ VURUNÇ KALEYE VURDUĞUNUZ HER KURŞUN TOP, KARŞI KALEDE GOL OLSUN YAĞSIN. HANİ ALADANA SİNAN GÜMÜŞ BÖYYÜK FUTBOLCU OLACAKTI. SES SEDA YOK. BOYANMAKLA BİR YERLERE BENZEMEKLE BÖYYÜK FUTBOLCU OLUNMUYOR. ÇALIŞMAK YİNE ÇALIŞMAK VE YETENEĞİN VARSA GELİŞTİRMEKLE OLUYOR BU İŞ. BU BİLİNÇ BU ALIŞKANLIK TA SİNAN GÜMÜŞTE YOK.
- Gomez milli takım kadrosundan çıkarıldı
Toplam 2
Yorum
SIYAH yaaaa Gomez efendi böyle pisman olur karaldan uzaklasan, simdi milli takimdan da oldun !
- Yıldız oyuncu ameliyat edildi
Toplam 4
Yorum
Legend Fenerbahce Kimden dayak yedin ?
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