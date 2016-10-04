 Kardemir Karabükspor şansızlığı kırmak istiyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Kardemir şansızlığı kırmak istiyor

    Kardemir Karabükspor şansızlığı kırmak istiyor

    Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir 'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, "Henüz deplasman galibiyetimiz yok. maçıyla bu şansızlığı kırmak istiyoruz." dedi.

    Gül, yaptığı açıklamada, ligde 6. haftayı geride bıraktıklarını, bu sürede içeride oynadıkları 3 maçı kazandıklarını ancak dış sahadaki 3 maçı ise kaybettiklerini söyledi.

    Deplasmanda, Galatasaray, Beşiktaş ve 'ne karşı oynadıklarını hatırlatan Gül, "Ligin 7. haftasında 'a konuk olacağız. Ligde kolay maç yok. Her takım kaliteli ve her takım birbirini yenebilecek güçte. Henüz deplasman galibiyetimiz yok. Adanaspor maçıyla bu şansızlığı kırmak istiyoruz. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek adına çalışmalarımızı planladık. Perşembe günü takım toplanacak ve antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu ile bir hazırlık maçı planladık." diye konuştu.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:12
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