 Traore boş geçmiyor – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Traore boş geçmiyor

    Traore boş geçmiyor
    Karabüksporlu Abdou Razack Traore, Trabzon'u hiç boş geçmiyor. 28 yaşındaki futbolcu, Gaziantep, Konya ve Karabük formalarıyla bordo-mavili takıma karşı 7 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi ve Süper Lig'de en çok golünü Trabzon'a kaydetmiş oldu. 'un eski futbolcusu Yatabare de eski takımına gol attı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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