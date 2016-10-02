Traore boş geçmiyor
Karabüksporlu Abdou Razack Traore, Trabzon'u hiç boş geçmiyor. 28 yaşındaki futbolcu, Gaziantep, Konya ve Karabük formalarıyla bordo-mavili takıma karşı 7 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi ve Süper Lig'de en çok golünü Trabzon'a kaydetmiş oldu. Trabzonspor'un eski futbolcusu Yatabare de eski takımına gol attı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Traore boş geçmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.