''Trabzonspor sahadan silindi''

Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu, ekibinin maçı kazanmasını bildiğini anlatan Tudor, "Böyle bir takımın hocası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Özellikle ilk yarı acı çektiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarı golü bulduktan sonra Trabzonspor'un sahadan silindiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde devam edip maçı tamamladık." ifadelerini kullandı.