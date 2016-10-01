 ''Trabzonspor sahadan silindi'' – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    '' sahadan silindi''

    ''Trabzonspor sahadan silindi''

    Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 'u 4-0 yenen Kardemir 'un teknik direktörü Igor Tudor, farklı skorla kazandıkları için memnun olduğunu söyledi.

    'un çok iyi bir takım olduğunu, ekibinin maçı kazanmasını bildiğini anlatan Tudor, "Böyle bir takımın hocası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Özellikle ilk yarı acı çektiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarı golü bulduktan sonra Trabzonspor'un sahadan silindiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde devam edip maçı tamamladık." ifadelerini kullandı.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:07
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