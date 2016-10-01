''Trabzonspor sahadan silindi''
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-0 yenen Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, farklı skorla kazandıkları için memnun olduğunu söyledi.
Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu, ekibinin maçı kazanmasını bildiğini anlatan Tudor, "Böyle bir takımın hocası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Özellikle ilk yarı acı çektiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarı golü bulduktan sonra Trabzonspor'un sahadan silindiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde devam edip maçı tamamladık." ifadelerini kullandı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:07
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
''Trabzonspor sahadan silindi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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