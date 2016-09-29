Tudor Fırtına'ya hazır
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, rakiplerinin lige iyi başlamadığını ancak son maçlarını kazandıklarını belirterek, "Bu onlar için iyi bir motive olabilir ve buraya moralli gelecekler. Önemli olan bizim ne yapacağımız." dedi.
Tudor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, rakipleri Trabzonspor'un çok güçlü bir ekip olduğunu, bunun bilincinde hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.
Bugüne kadar yaptıkları iyi şeyleri tekrarlayarak üstüne katmaları gerektiğini ve bu doğrultuda mücadele edeceklerini belirten Tudor, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımdan hafta sonu daha iyi bir maç bekliyorum. Kolay bir maç olmayacak, kaliteli oyuncuları var Trabzonspor'un. Taraftarsız olarak bu maça çıkacağız. Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Ne kadar iyi olacağız, bunu düşünmemiz gerekiyor. Takımımızın güçlü olan yönüyle oyunun kontrolünü elimizde bulundurmamız gerekiyor."
Cezaları nedeniyle taraftarsız oynamalarının takımı etkilediğini anlatan Tudor, "Bunu bahane olarak kullanmamak lazım. Hafta boyunca antrenmanlarda da aynı şekilde çalışıyoruz. İş sahada bitiyor ve 11'e 11 oynuyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Sakatlıktan dönen Yatabare'nin maça yetiştiğini ifade eden Tudor, sözlerini şöyle tamamladı:
"Trabzonspor, ismine yakışır bir şekilde lige başlamadı ama son maçı kazandılar. Bu onlar için iyi bir motive olabilir ve buraya moralli gelecekler. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Kendi oyunumuzu oynadıktan sonra gerisi bizi ilgilendirmiyor. Bireysellikten ziyade takım olarak oyunu yansıtmaktan yanayız. Bizim için isimlerin önemi yok ve takımın ne yaptığı önemlidir. Dolayısıyla herhangi bir önlem almayacağız."
- Trabzonspor maçı hazırlıkları
Kırmızı-mavililer, Trabzonspor ile 1 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Tudor yönetiminde, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, bir süre sonra basına kapalı olarak devam etti.
Antrenmanda, sakatlıkları bulunan Kokalovic ve Alexe yer almadı, Serdar Deliktaş, Kerim Zengin ve Lazarevic ise takımdan ayrı çalıştı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:19
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
Toplam 1
Yorum
isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
Toplam 2
Yorum
Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
Toplam 5
Yorum
Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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