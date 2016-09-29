Tudor Fırtına'ya hazır

Tudor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, rakipleri Trabzonspor'un çok güçlü bir ekip olduğunu, bunun bilincinde hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Bugüne kadar yaptıkları iyi şeyleri tekrarlayarak üstüne katmaları gerektiğini ve bu doğrultuda mücadele edeceklerini belirten Tudor, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımdan hafta sonu daha iyi bir maç bekliyorum. Kolay bir maç olmayacak, kaliteli oyuncuları var Trabzonspor'un. Taraftarsız olarak bu maça çıkacağız. Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Ne kadar iyi olacağız, bunu düşünmemiz gerekiyor. Takımımızın güçlü olan yönüyle oyunun kontrolünü elimizde bulundurmamız gerekiyor."

Cezaları nedeniyle taraftarsız oynamalarının takımı etkilediğini anlatan Tudor, "Bunu bahane olarak kullanmamak lazım. Hafta boyunca antrenmanlarda da aynı şekilde çalışıyoruz. İş sahada bitiyor ve 11'e 11 oynuyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlıktan dönen Yatabare'nin maça yetiştiğini ifade eden Tudor, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor, ismine yakışır bir şekilde lige başlamadı ama son maçı kazandılar. Bu onlar için iyi bir motive olabilir ve buraya moralli gelecekler. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Kendi oyunumuzu oynadıktan sonra gerisi bizi ilgilendirmiyor. Bireysellikten ziyade takım olarak oyunu yansıtmaktan yanayız. Bizim için isimlerin önemi yok ve takımın ne yaptığı önemlidir. Dolayısıyla herhangi bir önlem almayacağız."

- Trabzonspor maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavililer, Trabzonspor ile 1 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tudor yönetiminde, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, bir süre sonra basına kapalı olarak devam etti.

Antrenmanda, sakatlıkları bulunan Kokalovic ve Alexe yer almadı, Serdar Deliktaş, Kerim Zengin ve Lazarevic ise takımdan ayrı çalıştı.