 "Trabzonspor'u yenebilecek güçteyiz" – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    "'u yenebilecek güçteyiz"

    "Trabzonspor'u yenebilecek güçteyiz"

    Toto Süper Lig'in 6. haftasında ile karşılaşacak Kardemir 'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, iyi oynayarak, galip gelmek istediklerini söyledi.

    Tankut, yaptığı açıklamada, yenilgisini unuttuklarını ve gözlerini hafta sonu sahalarında oynayacakları maçına çevirdiklerini söyledi.
    Rakiplerinin kaliteli bir ekip olduğunu ve çok zor geçecek bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirten Tankut, "Lig çok zorlu. Bizim hedefimiz bu sezon ligde kalabilmek." diye konuştu.
    Tankut, daha ligin başında çok kaliteli ekiplerle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Bu hafta sonu yine onlardan birisini sahamızda ağırlayacağız. Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Sahamızda puan kaybetmek bizi zorda bırakır. Sakat ve kart cezalısı oyuncularımız var ancak onların yerine oynayacak arkadaşlarına da güvenimiz sonsuz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Trabzonspor maçı hazırlıkları
    Kırmızı-mavililer, Trabzonspor ile 1 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına bugün de devam etti.
    Teknik direktör Igor Tudor'un rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı idman, yardımcı antrenör Hari Vukas yönetiminde, Çamlık Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başladı. Teknik çalışma ve yarım saha çift kale maçla tamamlanan antrenmanda, sakatlıkları bulunan Kokalovic ve Alexe yer almadı. Serdar Deliktaş ve Lazarevic ise takımdan ayrı çalıştı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:49
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