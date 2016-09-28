"Trabzonspor'u yenebilecek güçteyiz"
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, iyi futbol oynayarak, galip gelmek istediklerini söyledi.
Tankut, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği yenilgisini unuttuklarını ve gözlerini hafta sonu sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçına çevirdiklerini söyledi.
Rakiplerinin kaliteli bir ekip olduğunu ve çok zor geçecek bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirten Tankut, "Lig çok zorlu. Bizim hedefimiz bu sezon ligde kalabilmek." diye konuştu.
Tankut, daha ligin başında çok kaliteli ekiplerle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Bu hafta sonu yine onlardan birisini sahamızda ağırlayacağız. Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Sahamızda puan kaybetmek bizi zorda bırakır. Sakat ve kart cezalısı oyuncularımız var ancak onların yerine oynayacak arkadaşlarına da güvenimiz sonsuz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor maçı hazırlıkları
Kırmızı-mavililer, Trabzonspor ile 1 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına bugün de devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor'un rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı idman, yardımcı antrenör Hari Vukas yönetiminde, Çamlık Spor Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başladı. Teknik çalışma ve yarım saha çift kale maçla tamamlanan antrenmanda, sakatlıkları bulunan Kokalovic ve Alexe yer almadı. Serdar Deliktaş ve Lazarevic ise takımdan ayrı çalıştı.
Rakiplerinin kaliteli bir ekip olduğunu ve çok zor geçecek bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirten Tankut, "Lig çok zorlu. Bizim hedefimiz bu sezon ligde kalabilmek." diye konuştu.
Tankut, daha ligin başında çok kaliteli ekiplerle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Bu hafta sonu yine onlardan birisini sahamızda ağırlayacağız. Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Sahamızda puan kaybetmek bizi zorda bırakır. Sakat ve kart cezalısı oyuncularımız var ancak onların yerine oynayacak arkadaşlarına da güvenimiz sonsuz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor maçı hazırlıkları
Kırmızı-mavililer, Trabzonspor ile 1 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına bugün de devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor'un rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı idman, yardımcı antrenör Hari Vukas yönetiminde, Çamlık Spor Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başladı. Teknik çalışma ve yarım saha çift kale maçla tamamlanan antrenmanda, sakatlıkları bulunan Kokalovic ve Alexe yer almadı. Serdar Deliktaş ve Lazarevic ise takımdan ayrı çalıştı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kazanmak zorundayız"
Toplam 1
Yorum
HE HE OYNAYACAK..... OYNAYACAK DİYİNDE DAĞILSIN SAZANLAR..........
- Sıfır tolerans
Toplam 1
Yorum
TS60 Trabzonluda değilim , Laz da değilim. Torpilli İstanbul takımlarına karşı TS yi destekliyorum.
- Sakin ve sabırlı
Toplam 5
Yorum
taraftar SENİN YERİNDE OLMAK İSTEYEN O KADAR HOCA VARKİ,,, BEŞİKTAŞ ın KIYMETİNİ BİL..TORPİLLİ ADAMLARINI OYNATMA YETER.....ADİL OL,, BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR.
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