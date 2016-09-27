Karabükspor'da hedef 3 puan
Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, hafta sonu sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.
"Maçın başında kırmızı kart görmemiz oyun sistemimizi bozdu. 80 dakika 10 kişi oynamak bizim için dezavantaj oldu. Eksik kalmamıza rağmen oyuncularım iyi mücadele etti. Eğer maç 11'e 11 oynansaydı netice farklı olurdu."
Bu maçı unuttuklarını, artık sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirten Başkan Tankut, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bu zorlu maçı seyircisiz oynayacak olmamız bizim için dezavantaj. Daha önce sahamızda oynadığımız 2 maçımızı da kazanmasını bildik. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız bu maçın bilincinde. Kazanmak istiyoruz. Sahamızda 3'te 3 yapmak istiyoruz. İnşallah 3 puan alarak yolumuza devam ederiz."
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 14:09
- Van Persie piyangosu
Toplam 14
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇEMİN YÖNETİMİ BÖYLE BİR OPERASYONU ROBİN VAN PERSİE İLE GERÇEKLEŞTİRİRLERSE GÜZEL BİR BAŞARI YAKALAMIŞ OLURLAR.
- Dünyanın en hızlı 9. golü
Toplam 7
Yorum
webaslan3366 çünkü ellerindeki hiçbir oyuncunun bu klasta olmadığını bilio bjkliler
- Oğuzhan’da ödem tespit edildi
Toplam 2
Yorum
karakartal Elbetteki Oğuzhan gibi; takımı taşıyan,ateşleyen bir oyuncu, kesinlikle riske edilmemelidir.Tam düzelmeden sahaya sürülmemelidir.Uzun lig maratonunda ve bundan sonraki avrupa maçlarında ona çok ihtiyacımız olacak.
Karabükspor'da hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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