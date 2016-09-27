Karabükspor'da hedef 3 puan

Başkan Ferudun Tankut, pazar günü Gençlerbirliği 'ne deplasmanda 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını vurngularken şunları söyledi:

"Maçın başında kırmızı kart görmemiz oyun sistemimizi bozdu. 80 dakika 10 kişi oynamak bizim için dezavantaj oldu. Eksik kalmamıza rağmen oyuncularım iyi mücadele etti. Eğer maç 11'e 11 oynansaydı netice farklı olurdu."



Bu maçı unuttuklarını, artık sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirten Başkan Tankut, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu zorlu maçı seyircisiz oynayacak olmamız bizim için dezavantaj. Daha önce sahamızda oynadığımız 2 maçımızı da kazanmasını bildik. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız bu maçın bilincinde. Kazanmak istiyoruz. Sahamızda 3'te 3 yapmak istiyoruz. İnşallah 3 puan alarak yolumuza devam ederiz."