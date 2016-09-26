Tankut: Eksik kalmamız sistemimizi bozdu.

Tankut, yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıkları ve puanlar almak istedikleri Gençlerbirliği maçını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gençlerbirliği'nin ligde yenilgisi bulunmadığını ve iyi bir ekip olduğunu belirten Tankut, "Sahaya galibiyet parolasıyla çıktık. Çok sayıda sakat bulunmasına rağmen futbolcularımıza güvenimiz tamdı. Maçın başında eksik kalmamız oyun sistemimizi bozdu. Buna rağmen iyi mücadele ettik." diye konuştu.

Bu maçı unutmaları gerektiğini belirten Tankut, "Şimdi önümüzde sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçı var. Bu maça odaklanmamız gerekiyor. İyi hazırlanıp bu maçtan puanlar almamız lazım." ifadelerini kullandı.