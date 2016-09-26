 Tankut: Eksik kalmamız sistemimizi bozdu. – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Tankut: Eksik kalmamız sistemimizi bozdu.

    Tankut: Eksik kalmamız sistemimizi bozdu.

    Toto Süper Lig takımlarından Kardemir 'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, dün deplasmanda oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları maçına ilişkin, "Maçın başında eksik kalmamız oyun sistemimizi bozdu." dedi.

    Tankut, yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıkları ve puanlar almak istedikleri maçını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

    'nin ligde yenilgisi bulunmadığını ve iyi bir ekip olduğunu belirten Tankut, "Sahaya galibiyet parolasıyla çıktık. Çok sayıda sakat bulunmasına rağmen futbolcularımıza güvenimiz tamdı. Maçın başında eksik kalmamız oyun sistemimizi bozdu. Buna rağmen iyi mücadele ettik." diye konuştu.

    Bu maçı unutmaları gerektiğini belirten Tankut, "Şimdi önümüzde sahamızda oynayacağımız maçı var. Bu maça odaklanmamız gerekiyor. İyi hazırlanıp bu maçtan puanlar almamız lazım." ifadelerini kullandı.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:33
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