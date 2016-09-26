Tankut: Eksik kalmamız sistemimizi bozdu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, dün deplasmanda oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçına ilişkin, "Maçın başında eksik kalmamız oyun sistemimizi bozdu." dedi.
Tankut, yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıkları ve puanlar almak istedikleri Gençlerbirliği maçını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Gençlerbirliği'nin ligde yenilgisi bulunmadığını ve iyi bir ekip olduğunu belirten Tankut, "Sahaya galibiyet parolasıyla çıktık. Çok sayıda sakat bulunmasına rağmen futbolcularımıza güvenimiz tamdı. Maçın başında eksik kalmamız oyun sistemimizi bozdu. Buna rağmen iyi mücadele ettik." diye konuştu.
Bu maçı unutmaları gerektiğini belirten Tankut, "Şimdi önümüzde sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçı var. Bu maça odaklanmamız gerekiyor. İyi hazırlanıp bu maçtan puanlar almamız lazım." ifadelerini kullandı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:33
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FB SYDNEY Van Hooijdonk.COME TO FENERBAHCE !!!
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kartal geçmiş olsun prens sensiz olmaz şampiyonlar ligi (anlayana gider)
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kayhan gs q7 ve caner sabriyi koridora çevirdi , selçuk sne,jder yürüyor bitmişler hala dk 80 bekleniyor.josue cavanda erken alınmalıydı oyuna
Tankut: Eksik kalmamız sistemimizi bozdu. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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