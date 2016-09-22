Şam forma istiyor

Ligin yenilgisiz 6 takımından birisi olan G.Birliği'nde Karabük hazırlıkları sürerken, Orhan Şam, İbrahim Üzülmez'den forma bekliyor. Şam, "3 büyük ameliyat geçirdim. 1.5 yıldır resmi maç oynamadım. Şu an hazırım ve idmanlarımı yapıyorum" diye konuştu