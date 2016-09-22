 Şam forma istiyor – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Şam forma istiyor

    Şam forma istiyor
    Ligin yenilgisiz 6 takımından birisi olan G.Birliği'nde Karabük hazırlıkları sürerken, Orhan Şam, İbrahim Üzülmez'den forma bekliyor. Şam, "3 büyük ameliyat geçirdim. 1.5 yıldır resmi maç oynamadım. Şu an hazırım ve idmanlarımı yapıyorum" diye konuştu
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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