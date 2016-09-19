 Karabükspor zirveye oynar – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    zirveye oynar

    Karabükspor zirveye oynar
    Başkanı Feridun Tankut, takımına çok güvendiğini söyledi. Tankut şöyle konuştu: "Geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi aldık. Yenildiğimiz takımlar deplasmanda Galatasaray ve Beşiktaş. İçeride seyircisiz oynadığımız ve galip geldiğimiz Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçları. Takım bu 4 maçta da iyi oynadı. Karabükspor bu sezon zirve yarışı yapacaktır."
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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