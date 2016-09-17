Tankut: Sakatlara rağmen kazandık
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, dün oynadıkları Antalyaspor maçına ilişkin, "Birçok sakat oyuncumuza rağmen iyi mücadele edip Antalyaspor maçını kazanmasını bildik." dedi.
Tankut, yaptığı açıklamada, ligin 4. haftasında olmalarına rağmen takımda birçok sakat oyuncunun bulunduğunu, özellikle savunmada sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.
Yeni bir ekip oldukları için kendilerine zaman gerektiğini, takımın her geçen hafta daha iyi olacağını belirten Tankut, şöyle konuştu:
"Geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi aldık. Yenildiğimiz takımlar deplasmanda Galatasaray ve Beşiktaş. İçeride seyircisiz oynadığımız ve galip geldiğimiz Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçları. Takım bu 4 maçta da iyi futbol oynadı. Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarının ilk yarılarında biraz durgun oynasak da genel anlamda oyun bizi mutlu ediyor. Teknik ekibe ve futbolcularımıza güveniyoruz. Hedefimiz bu sezon ligde kalmak. Dün sahamızda oynadığımız Antalyaspor maçı bizim adımıza önemliydi. Birçok sakat oyuncumuza rağmen iyi mücadele edip Antalyaspor maçını kazanmasını bildik."
Tankut, önlerinde Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacakları maçın bulunduğunu, bu maça en iyi şekilde hazırlanarak galip gelmek istediklerini sözlerine ekledi.
Yeni bir ekip oldukları için kendilerine zaman gerektiğini, takımın her geçen hafta daha iyi olacağını belirten Tankut, şöyle konuştu:
"Geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi aldık. Yenildiğimiz takımlar deplasmanda Galatasaray ve Beşiktaş. İçeride seyircisiz oynadığımız ve galip geldiğimiz Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçları. Takım bu 4 maçta da iyi futbol oynadı. Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarının ilk yarılarında biraz durgun oynasak da genel anlamda oyun bizi mutlu ediyor. Teknik ekibe ve futbolcularımıza güveniyoruz. Hedefimiz bu sezon ligde kalmak. Dün sahamızda oynadığımız Antalyaspor maçı bizim adımıza önemliydi. Birçok sakat oyuncumuza rağmen iyi mücadele edip Antalyaspor maçını kazanmasını bildik."
Tankut, önlerinde Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacakları maçın bulunduğunu, bu maça en iyi şekilde hazırlanarak galip gelmek istediklerini sözlerine ekledi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener’de deprem!
Toplam 104
Yorum
tarık bende katılıyorum sana çok bencil oynuyor pas vermiyor ayrıca o kadar şişiriyorlar anlamıyorum FB oynayacak bir futbolcu değil
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Hiç mi bilet kalmadı
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
metin can arıcıoğlu çok haklısınız dostlar
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