 Düello K.Karabük’ün – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Düello K.Karabük’ün

    Düello K.Karabük’ün

    , Antalya’yı Traore (2) ve Tanase’nin golleriyle yıktı. Diego ve Deniz Kadah’ın sayıları konuk ekibe yetmedi.

    Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir , Antalyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısı tam bir gol düellosuna sahne oldu. 54. dakikada sol kanattan aldığı topla hızla ceza alanına girdi. Rumen oyuncu Tanase'nin aşırtma vuruşu, kaleci Fornezzi'nin üstünden ağlarla buluştu: 1-0. 77'de konuk ekip Diego'nun attığı golle ile eşitliği yakaladı.

    TRAORE TUTULMUYOR
    80 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Traore birbirinden güzel iki gol atarak farkı ikiye çıkardı. 90'da Deniz Kadah maçın skorunu belirledi: 3-2.

    TUDOR: HAK ETTİK
    Karabükspor'un hocası Igor Tudor oldukça keyifliydi. Hırvat hoca, "Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karşımızda çok kaliteli bir takım vardı. Hak ettiğimiz bir üç puan aldığımızı düşünüyorum. Ama üzerine katmamız gereken noktalar var" dedi.

    MORAİS SIKINTILI
    'un hocası Jose Morais ise maçtan sonra üzgündü. Morais, "Bahane üretmek istemiyorum bu oynadığımız oyundan daha iyi bir oyun sergileyebilirdik. Artık şapkamızı önümüze koymamız ve bir çözüm bulmamız gerekiyor" diye konuştu.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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