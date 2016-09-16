Tudor: Galibiyeti hak ettik

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tudor, "Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karşımızda çok kaliteli bir takım vardı, çok yetenekli oyunculardan kuruluydu. Maça çok iyi hazırlandık. İlk 11'de oynayan futbolculardan 2-3 tane sakat oyuncumuz var. Zek'in, kondisyon olarak diğer arkadaşlarından biraz geride olduğunu bugün sahada fark ettik. Tanase'nin atmış olduğu harika bir gol var, ondan dolayı çok mutluyum. Traore de aynı şekilde bugün mükemmel bir futbol oynadı. Çok iyi oyunculara sahibiz çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Takım olarak çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Tudor, "İçeride aldığımız 6 puanı, hak ettik. Dışarıda da Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligin en en önemli takımlarından ikisine kaybettik. Önümüzdeki maça odaklandık. Daha düzeltmemiz, üzerine katmamız gereken noktalar var." değerlendirmesinde bulundu.



Antalyaspor cephesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Jose Morais de açıklamasında sahada mücadele ruhunu ortaya koyan, arzulayan ve gole yakın olan takımın Kardemir Karabükspor olduğunu ve çabalarının sonucunu aldığını ifade etti.

Golü yedikten sonra takımında motivasyon kaybı olduğunu, daha sonra kendilerine gelerek silkelendiklerini ve gol bulduklarını ancak ardından 2 ve 3. golleri yediklerini anlatan Morais, şunları kaydetti:

"Futbol gol üzerine kurulmuş bir oyun. Rakibinizden daha fazla gol atmanız gerekiyor. Kaleye daha yakın olmadığımız, daha fazla istemediğimiz sürece gol atamayız. Bu şekilde de maçlar kazanamayız. Yediğimiz 2. ve 3. golden sonra bir geri dönüş yaptık ve 2. golü de bulduk ama geç oldu, zaman yetmedi. Bahane üretmek istemiyorum ancak bu olanlar da normal değil. Bugün oynadığımız oyundan daha iyi bir oyun sergileyebilirdik. Artık şapkamızı önümüze koymamız ve bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü bu durum normal değil."



"Taraftarımızda benim kadar üzülmüştür"

Mağlubiyetten dolayı üzüldüğünü aktaran Morais, "Nasıl ben üzüldüysem Antalya'dan buraya bizi desteklemeye gelen taraftarımız da benim kadar üzülmüştür. Sahaya ayak bastığımızda formanın hakkını vermeli, terletmeli, sonuna kadar savaşmalı ve elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız." diye konuştu.

Eto'o'nun durumunun sorulması üzerine ise Morais, hiç bir zaman bu durumları tek kişi üzerinden yargılayamayacağını, bunun doğru olmayacağını, takımın kaybettiğini, takım üzerinden konuşabileceğini sözlerine ekledi.