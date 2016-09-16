3 puan Karabükspor'un

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Karabükspor, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmanın 5 gol ikinci yarıda geldi. Ev sahibi 54. dakikada Tanase ile 1-0 öne geçti. Antalyaspor bu gole 77'de Diego Angelo ile cevap verdi. Beraberlik golünde 3 dakika sonra Karabük Traore ile öne geçti:2-1. Süper Lig'in yeni temsilcisini rahatlatan gol yine Traore'den geldi. Antalya'nın ikinci golü ise 90'da Deniz Kadah'tan geldi.

Bu sonuçla Karabükspor puanın 6'ya çıkartırken Antalyaspor ise bir puanda kaldı.



MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada sol çaprazda topla buluşan Latovlevici'nin uzaktan çektiği sert şutta top üstten dışarı çıktı.



7. dakikada Eto'o'nun attığı pasla topla buluşan Etame topla birlikte ceza sahası içi sağ çaprazından yerden kaleye çektiği şutta top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.



13. dakikada AbTraore ceza sahası içine girip sol ayağı ile çaprazdan kaleye çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.



54. dakikada sol kanattan kazanılan taç atışında Ermin Zec'in ayağından açtığı topu kontrol eden Cristian Tanase topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0



77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazanan Antalyaspor'da Diego'nun vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti. 1-1

80. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Iasmin Latovlevici ceza sahası içindeki Traore'ye gönderdiği pasta topla buluşan Traore rakibinden sıyrılarak kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 2-1



86. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rodic'in vuruşundan kaleciden dönen topu tamamlayan Traore kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golü kaydetti. 3-1



90. dakikada gelişen atakta Antalyaspor'un atağından Karabüksporlu oyunculardan dönen topu tamamlayan Deniz Kadah'ın şutunda top ağlara gitti. 3-2