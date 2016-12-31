Derbi kralı Fener
Kadınlar Basketbol Ligi’nde Galatasaray’ı konuk eden Potanın Kraliçeleri, ezeli rakibini 22 sayı farkla mağlup ederek, liderlik koltuğunu bırakmadı.
İkinci yarıda farkı daha da açan ve rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, maçı 77-55 kazandı. Sarı Kanaryalar, 11. haftada 10'uncu galibiyetini alarak 21 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.
KADINLAR LİGİ'NDE 7 MAÇ OYNANDI
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında F.Bahçe-Galatasaray derbisinin haricinde 6 maç daha oynandı. Toplu sonuçlar şöyle: Bellona AGÜ-BOTAŞ: 69-70, Adana ASKİ-Girne Üni.: 82-76, Samsun Canik Bld.-İstanbul Üni: 56-68, Hatay BB-Doğuş Hastanesi: 86-73, Mersin BBTosyalı Toyo: 76-63, Beşiktaş-Yakın Doğu Üni.: 67-73.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
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