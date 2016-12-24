Fenerbahçe farklı kazandı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında, lider Fenerbahçe, MBK Doğuş Hastanesi'ni deplasmanda 75-51 mağlup etti.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyotu 24-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 47-31 önde girdi. Maçın 3. periyotunda bulduğu sayılarla aradaki farkı iyice açan Fenerbahçe, son çeyreğe 61-45 önde girdi. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren lider Fenerbahçe, maçı 75-51 kazandı.
Salon: Edip Buran Spor Salonu
Hakemler: Abdullah Koputan xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, İsmail Bindir xx
MBK Doğuş Hastanesi: Melis Talay xx 9, Michelle Snow x 4, D. Andra Moss x 6, Olesia Malashenko xx 12, Emel Türkyılmaz x 6, Gülşah Akkaya x 9, Aslı İnceer x 3, Funda Bali x 2
Fenerbahçe: Jantel Lavender xx 12, Shekinna Stricklen x 9, Sandrine Gruda xxx 14, Alexandria Quigley xx 11, Esra Ural x 4, Melis Gülcan x 6, Tuğçe Canıtez x 6, Pelin Bilgiç x 4, Ayşe Cora x 4, Melisa Korkmaz x 2, Merve Arı x 3
1. Periyot: 16-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 31-47 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 45-61 (Fenerbahçe lehine)
Salon: Edip Buran Spor Salonu
Hakemler: Abdullah Koputan xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, İsmail Bindir xx
MBK Doğuş Hastanesi: Melis Talay xx 9, Michelle Snow x 4, D. Andra Moss x 6, Olesia Malashenko xx 12, Emel Türkyılmaz x 6, Gülşah Akkaya x 9, Aslı İnceer x 3, Funda Bali x 2
Fenerbahçe: Jantel Lavender xx 12, Shekinna Stricklen x 9, Sandrine Gruda xxx 14, Alexandria Quigley xx 11, Esra Ural x 4, Melis Gülcan x 6, Tuğçe Canıtez x 6, Pelin Bilgiç x 4, Ayşe Cora x 4, Melisa Korkmaz x 2, Merve Arı x 3
1. Periyot: 16-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 31-47 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 45-61 (Fenerbahçe lehine)
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:40
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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