 Derbide zafer Aslan’ın – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Derbide zafer Aslan’ın

    Derbide zafer Aslan’ın

    Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün oynanan derbide zafere uzanan taraf oldu.

    Taraftarları önünde ezeli rakibi 'ı konuk eden sarı-kırmızılılar, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son periyodunda fark yarattı. İlk yarısını 38-34 önde kapattığı maçın ikinci devresinde Andersen, Vitola ve Işıl ile sayılar üreten Aslan, salondan 74-62 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 26 sayıyla Beşiktaş'tan Zellous olurken, sahasında bu sezon oynadığı 5. lig sınavını da kazanmayı başardı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:46
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