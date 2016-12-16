Antonija Misura Sandric, veda etti!
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor'da sözleşmesi sona eren Hırvat oyuncu Antonija Misura Sandric, takımdan ayrıldı.
Canik Belediyespor'un 4 ay önce Avrupa kupaları maçları için kadrosuna kattığı Sandric, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ziyaret etti. Sandric, Samsun'dan memnun ayrıldığını dile getirdi.
Genç ise Sandric'in sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle üzüldüğünü, kötü giden takımda Sandric'in oyununu beğendiğini belirterek, bundan sonraki spor hayatında Sandric'e başarı diledi.
Genç, 28 yaşındaki Hırvat oyuncuya teşekkür plaketi vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sandric, Canik Belediyespor formasıyla çıktığı 6 Avrupa kupası maçında 47 sayı kaydetti.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:39
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