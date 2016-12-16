 Antonija Misura Sandric, veda etti! – Fotomaç – 16 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , veda etti!

    Antonija Misura Sandric, veda etti!

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden 'da sözleşmesi sona eren Hırvat oyuncu , takımdan ayrıldı.

    'un 4 ay önce Avrupa kupaları maçları için kadrosuna kattığı Sandric, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ziyaret etti. Sandric, Samsun'dan memnun ayrıldığını dile getirdi.

    Genç ise Sandric'in sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle üzüldüğünü, kötü giden takımda Sandric'in oyununu beğendiğini belirterek, bundan sonraki spor hayatında Sandric'e başarı diledi.

    Genç, 28 yaşındaki Hırvat oyuncuya teşekkür plaketi vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Sandric, Canik Belediyespor formasıyla çıktığı 6 Avrupa kupası maçında 47 sayı kaydetti.

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antonija Misura Sandric, veda etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.