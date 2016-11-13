Fenerbahçe'den Beşiktaş'a farklı tarife
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 66-47 kazandı ve bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini de 4'e yükseltti.
Jantel Lavender kaydettiği 20 sayıyla maçın en skoreri olurken; Anastasiya Verameyenka 14, Birsel Vardarlı Demirmen 12 ve Alexandria Quigley de 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncularımız oldular.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİCİLER DE SALONDAYDI
Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı; Başkan Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkan Ozan Balaban ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Başak da izledi.
FENERBAHÇE SAHAYA "KOAH" PANKARTI İLE ÇIKTI
Fenerbahçe sahaya KOAH hastalığına dikkat çeken pankart ile çıktı.
Sarı-Lacivertli oyuncular "Nefesinin kıymetini bil Türkiyem...KOAH'a dur diyelim" yazılı pankart ile tribünleri selamladı.
BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI ÇABUK PES ETTİ
Fenerbahçe mücadeleye Birsel Vardarlı Demirmen, Anastasiya Verameyenka, Jantel Lavender, Alexandria Quigley ve Esra Ural beşiyle başladı.
Beşiktaş ise Zellous, Lindsey Harding, Burcu Çiğil, Mehtap Karabilecen ve Iva Perovanovic ilk 5'i ile parkede yer aldı.
Konuk ekip Beşiktaş'ın 4 sayılık seriyle girdiği mücadelede Birsel ve Lavender'ın basketleri eşitliği getirdi: 4-4.
BU bölümde rakip pota altında etkili olan Fenerbahçe, Quigley'in dış atışıyla öne geçti: 11-8. Lavender'ın etkili performansıyla sayılar bulmaya devam eden Fenerbahçe farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 15-8. Kalan bölümde Pelin'in isabetli serbest atışına konuk ekipte Harding cevap verdi ve periyot 16-13 tamamlandı.
İkinci periyotta Pelin'le farkı 8 sayıya çekerek skoru 21-13 yapan Fenerbahçe, agresif savunmasıyla siyah beyazlı ekibi dış atışlara zorladı. Siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe hücumlarını alan savunmasıyla karşılamaya çalışırken, Lavender'ın pota altından kaydettiği basket skor farkını çift hanelere yükseltti: 23-13. Bitime 1 buçuk dakika kala Quigley'in kaydettiği isabetli serbest atışlarla skoru koruyan sarı-lacivertliler, Zellous'un basketine Birsel'in üçlüğüyle karşılık verdi ve soyunma odasına 9 sayılık avantajla gitti: 32-23.
İkinci yarının açılışını Verameyenka yaptı: 34-23. Konuk ekip farkı Zellous ve Harding'le eritmeye çalışırken, Birsel ve Verameyenka'nın elinden gelen 5 sayı skoru 39-27 yaptı (07:57). Karşılıklı sayılarla süren mücadelede rakibini domine eden Fenerbahçe; Quigley, Verameyenka, Lavender ve Birsel'in basketleriyle 19 sayılık bir fark yakaladı: 50-31. Üçüncü periyot 50-35 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Konuk ekibin 5 sayılık serisiyle başlayan final periyodunda skor farkı da 10'a indi: 50-40. Rakibin serisini Lavender'la bozan sarı-lacivertliler Esra ve Pelin'le skor farkını tekrar 15'e yükseltti: 56-41. Kalan bölümde de rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, mücadeleyi 66-47 kazandı.
Çeyrek Skorları:
1.Çeyrek: 16-13
2.Çeyrek: 16-10
3.Çeyrek: 18-12
4.Çeyrek: 16-12
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:16
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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