Fenerbahçe'den Beşiktaş'a farklı tarife

Jantel Lavender kaydettiği 20 sayıyla maçın en skoreri olurken; Anastasiya Verameyenka 14, Birsel Vardarlı Demirmen 12 ve Alexandria Quigley de 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncularımız oldular.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİCİLER DE SALONDAYDI

Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı; Başkan Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkan Ozan Balaban ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Başak da izledi.

FENERBAHÇE SAHAYA "KOAH" PANKARTI İLE ÇIKTI

Fenerbahçe sahaya KOAH hastalığına dikkat çeken pankart ile çıktı.



Sarı-Lacivertli oyuncular "Nefesinin kıymetini bil Türkiyem...KOAH'a dur diyelim" yazılı pankart ile tribünleri selamladı.

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI ÇABUK PES ETTİ

Fenerbahçe mücadeleye Birsel Vardarlı Demirmen, Anastasiya Verameyenka, Jantel Lavender, Alexandria Quigley ve Esra Ural beşiyle başladı.



Beşiktaş ise Zellous, Lindsey Harding, Burcu Çiğil, Mehtap Karabilecen ve Iva Perovanovic ilk 5'i ile parkede yer aldı.

Konuk ekip Beşiktaş'ın 4 sayılık seriyle girdiği mücadelede Birsel ve Lavender'ın basketleri eşitliği getirdi: 4-4.



BU bölümde rakip pota altında etkili olan Fenerbahçe, Quigley'in dış atışıyla öne geçti: 11-8. Lavender'ın etkili performansıyla sayılar bulmaya devam eden Fenerbahçe farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 15-8. Kalan bölümde Pelin'in isabetli serbest atışına konuk ekipte Harding cevap verdi ve periyot 16-13 tamamlandı.

İkinci periyotta Pelin'le farkı 8 sayıya çekerek skoru 21-13 yapan Fenerbahçe, agresif savunmasıyla siyah beyazlı ekibi dış atışlara zorladı. Siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe hücumlarını alan savunmasıyla karşılamaya çalışırken, Lavender'ın pota altından kaydettiği basket skor farkını çift hanelere yükseltti: 23-13. Bitime 1 buçuk dakika kala Quigley'in kaydettiği isabetli serbest atışlarla skoru koruyan sarı-lacivertliler, Zellous'un basketine Birsel'in üçlüğüyle karşılık verdi ve soyunma odasına 9 sayılık avantajla gitti: 32-23.

İkinci yarının açılışını Verameyenka yaptı: 34-23. Konuk ekip farkı Zellous ve Harding'le eritmeye çalışırken, Birsel ve Verameyenka'nın elinden gelen 5 sayı skoru 39-27 yaptı (07:57). Karşılıklı sayılarla süren mücadelede rakibini domine eden Fenerbahçe; Quigley, Verameyenka, Lavender ve Birsel'in basketleriyle 19 sayılık bir fark yakaladı: 50-31. Üçüncü periyot 50-35 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Konuk ekibin 5 sayılık serisiyle başlayan final periyodunda skor farkı da 10'a indi: 50-40. Rakibin serisini Lavender'la bozan sarı-lacivertliler Esra ve Pelin'le skor farkını tekrar 15'e yükseltti: 56-41. Kalan bölümde de rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, mücadeleyi 66-47 kazandı.

Çeyrek Skorları:



1.Çeyrek: 16-13



2.Çeyrek: 16-10



3.Çeyrek: 18-12



4.Çeyrek: 16-12