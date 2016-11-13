Bolt, Dortmund'la antrenmana çıkacak
Dünyaca ünlü Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt'un Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da birkaç gün antrenman yapacağı bildirildi.
Alman kulübünün üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, Alman Kicker dergisine yaptığı açıklamada, Bolt'un Borussia Dortmund takımıyla antrenman yapacağına ilişkin İngiliz medyasında çıkan haberlerle ilgili "Bu bir şaka değil." yorumunda bulundu.
Bunun uzun süreden beri kararlaştırılan bir konu olduğunu belirten Watzke, Usain Bolt'un, Borussia Dortmund'un denetleme kurulunda da yer alan Puma'nın CEO'su Björn Gulden'e sarı-siyahlı ekipte antrenman yapıp yapamayacağını sorduğunu, Gulden'in de bunu haftalar önce kendisine anlattığını kaydetti.
Gulden'in bunun mümkün olduğunu söylediğini belirten Watzke, "Biz seviniyoruz ve bizim için bir onur." şeklinde görüşünü dile getirdi.
Watzke, teknik direktör Thomas Tuchel'in de Usain Bolt'un takımla antrenmana çıkmasını iyi bulduğunu, ekibin de bunu olumlu karşılayacağını bildirdi. Watzke, Bolt'un ne zaman idman yapacağının ise henüz belli olmadığını belirtti.
Bolt'un profesyonel futbolcu olarak Borussia Dortmund'da bir geleceği olup olmadığına ilişkin de Watzke, "Bu konuda konuşmaya bile ihtiyaç duymuyorum." ifadesini kullandı.
Olimpiyat oyunlarında 9 kez altın madalya kazanan ünlü atlet Bolt, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Borussia Dortmund'un teknik direktörü Tuchel ile temasa geçtiğini ve yakında takımla birkaç gün antrenman yapacağını aktarmıştı.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:03
- Kjaer sevinci
Toplam 2
Yorum
isminiz Kjaer sağlam ama tek hamleli bir stoper olduğu için ilk anda müdaheleyi yapamazsa geçmiş olsun
- Cimbom’u yen ‘özel primi’ kap
Toplam 9
Yorum
efe Lens ve topal oynasaydı heralde bi 5 lik olurlardı.Galatasaray siz Fenerbahçeyi kadıköyde yenemezsiniz.Fenerbahçeyi kadıköyde devirme şerefi BEŞİKTAŞIMIZDA olacaktır.
- Tottenham’dan 25 milyon euro
Toplam 18
Yorum
numan 2016 2017 lig sıralaması:1 BESİKTAS JK 2:Fenerbahçe SK 3:Medipol Başakşehir:4:Bursaspor5 Galatasaray SK.
Bolt, Dortmund'la antrenmana çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.