Bolt, Dortmund'la antrenmana çıkacak

Alman kulübünün üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, Alman Kicker dergisine yaptığı açıklamada, Bolt'un Borussia Dortmund takımıyla antrenman yapacağına ilişkin İngiliz medyasında çıkan haberlerle ilgili "Bu bir şaka değil." yorumunda bulundu.

Bunun uzun süreden beri kararlaştırılan bir konu olduğunu belirten Watzke, Usain Bolt'un, Borussia Dortmund'un denetleme kurulunda da yer alan Puma'nın CEO'su Björn Gulden'e sarı-siyahlı ekipte antrenman yapıp yapamayacağını sorduğunu, Gulden'in de bunu haftalar önce kendisine anlattığını kaydetti.

Gulden'in bunun mümkün olduğunu söylediğini belirten Watzke, "Biz seviniyoruz ve bizim için bir onur." şeklinde görüşünü dile getirdi.

Watzke, teknik direktör Thomas Tuchel'in de Usain Bolt'un takımla antrenmana çıkmasını iyi bulduğunu, ekibin de bunu olumlu karşılayacağını bildirdi. Watzke, Bolt'un ne zaman idman yapacağının ise henüz belli olmadığını belirtti.

Bolt'un profesyonel futbolcu olarak Borussia Dortmund'da bir geleceği olup olmadığına ilişkin de Watzke, "Bu konuda konuşmaya bile ihtiyaç duymuyorum." ifadesini kullandı.

Olimpiyat oyunlarında 9 kez altın madalya kazanan ünlü atlet Bolt, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Borussia Dortmund'un teknik direktörü Tuchel ile temasa geçtiğini ve yakında takımla birkaç gün antrenman yapacağını aktarmıştı.