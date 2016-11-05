Galatasaray deplasmanda kazandı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Girne Üniversitesi'ni 88-68 yendi.
Salon: Mamak Belediye
Hakemler: Abdullah Koputan, Murat Tunç, Yaşam İssi
Girne Üniversitesi: Williams 18, Özge Yavaş 2, Knezevic 23, Gajic 15, Hollivay 4, Betül Erkoyuncu 2, Deniz Aygül, Merve Aydın 4, Huriye Cambazoğlu, Didem Gülşen Çelebi, Ayça Vural
Galatasaray: Pınar Demirok 8, Işıl Alben 20, Papova 12, Vitola 12, Jefferson 13, Anderson 9, Deniz Çolakoğlu 10, Eda Şahin, Cansu Köksal 2, Seda Deniz 2, Yağmur Kübra Taşar
1. periyot: 17-21
Devre: 28-44
3. periyot: 51-64
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:52
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