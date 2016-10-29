Kayseri'de Kartal'ın 'GÜL'ü soldu: 66-56
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona AGÜ Spor bu sezon evindeki ilk maçında Beşiktaş'ı 66-56 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren skoru üstünlüğünü ele geçiren Bellona AGÜ Spor ilk periyodu dört sayı farkla 20-16.
İkinci periyoda sayı ile başlayan Beşiktaş periyot ortasında skoru eşitledi: 25-25.
Periyot sonuna kadar skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş devreye 29-31 önde başladı.
Üçüncü periyoda iki takımda sayı ile başladı. Peiryodun ortalarında farkı azaltan Bellona AGÜ Spor bitime iki dakika kala Tanasha'nin basketi ile öne geçti ve periyot sonuna kadar üstünlüğü korudu: 45-44.
Dördüncü periyotta iki takımda zaman zaman üstünlü ele geçirdi. Son dakikalarda daha baskılı oynayan Bellona AGÜ Spor seyircisi önünde galip
SALON: Kadir Has Spor Salonu
HAKEMLER: Ergin Sarı (xx), Ozan Gönen (xx), Fazilet Gülter (xx)
BELONA AGÜ SPOR: Sinem (xx)6, Ann (xxx)12, Dila (xx)3, Ayşegül (xx), Jelena (xx)6, Tuğçe (xx), Lara Sanders (xxx)18, Mirna (xx)6, Tanasha (xxx)15
BESİKTAŞ: Zellous (xx)12, Burcu (x)2, Esra Erden (xx)6, Lindsey (xx)17, İva (xx)14, Mehtap (x)5, Sevgi (x)
1.PERİYOT: 20-6
İLK YARI: 29-31
3. PERİYOT: 45-44
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:21
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Başkan bir yere gidemez. Bırakmayız
- Beşiktaş'a Talisca şoku
Toplam 19
Yorum
Sneijder_W Bahane yok.. Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşürmeyin. !!
- Bitnel itiraf etti
Toplam 25
Yorum
tarafsız İlk maçta da Çakır aynısını yapmıştı . maçlar bitiyor liğ bitiyor TFF ve MHK uyuyor bilinçli yada bilinçsiz hakem hataları şampiyonu ve küme düşecek takımları belirliyor. olan Türk futbolu ve takımlara oluyor nasıl hakemlik bir meslek değil kabiliyeti olmayanı sistem ayırmalı.
Kayseri'de Kartal'ın 'GÜL'ü soldu: 66-56 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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