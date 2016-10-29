Kayseri'de Kartal'ın 'GÜL'ü soldu: 66-56

Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren skoru üstünlüğünü ele geçiren Bellona AGÜ Spor ilk periyodu dört sayı farkla 20-16.

İkinci periyoda sayı ile başlayan Beşiktaş periyot ortasında skoru eşitledi: 25-25.

Periyot sonuna kadar skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş devreye 29-31 önde başladı.

Üçüncü periyoda iki takımda sayı ile başladı. Peiryodun ortalarında farkı azaltan Bellona AGÜ Spor bitime iki dakika kala Tanasha'nin basketi ile öne geçti ve periyot sonuna kadar üstünlüğü korudu: 45-44.

Dördüncü periyotta iki takımda zaman zaman üstünlü ele geçirdi. Son dakikalarda daha baskılı oynayan Bellona AGÜ Spor seyircisi önünde galip



SALON: Kadir Has Spor Salonu

HAKEMLER: Ergin Sarı (xx), Ozan Gönen (xx), Fazilet Gülter (xx)

BELONA AGÜ SPOR: Sinem (xx)6, Ann (xxx)12, Dila (xx)3, Ayşegül (xx), Jelena (xx)6, Tuğçe (xx), Lara Sanders (xxx)18, Mirna (xx)6, Tanasha (xxx)15

BESİKTAŞ: Zellous (xx)12, Burcu (x)2, Esra Erden (xx)6, Lindsey (xx)17, İva (xx)14, Mehtap (x)5, Sevgi (x)

1.PERİYOT: 20-6

İLK YARI: 29-31

3. PERİYOT: 45-44