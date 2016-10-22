 Potada Kadınlar Ligi başlıyor – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Potada Kadınlar Ligi başlıyor

    Potada Kadınlar Ligi başlıyor
    Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde heyecan bugün start alıyor. 14 takımın mücadele edeceği ligde bugün 6 maç var. Program şöyle: 14.00: Botaş-Hatay, - MBK Doğuş, Girne Üni.-Osmaniye, Mersin-, 15.00: Y.Doğu Üni.-F.Bahçe, 16.00: İstanbul Üni-ASKİ.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada Kadınlar Ligi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle